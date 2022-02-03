Google母公司Alphabet及美國半導體超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）財報亮眼，推動美國股市3大指數今天收紅，連4天呈現漲勢，
道瓊工業指數上漲224.09點或0.63%，以35629.33點作收。
標準普爾500指數上揚42.84點或0.94%，收4589.38點。
科技股那斯達克指數漲升71.55點或0.50%，收14417.55點。
費城半導體指數揚升86.31點或2.46%，收3597.17點。（譯者：陳正健）1110203
Google母公司Alphabet及美國半導體超微公司（Advanced Micro Devices Inc.）財報亮眼，推動美國股市3大指數今天收紅，連4天呈現漲勢，
道瓊工業指數上漲224.09點或0.63%，以35629.33點作收。
標準普爾500指數上揚42.84點或0.94%，收4589.38點。
科技股那斯達克指數漲升71.55點或0.50%，收14417.55點。
費城半導體指數揚升86.31點或2.46%，收3597.17點。（譯者：陳正健）1110203
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