過年返鄉吃團圓飯，但紅包究竟該怎麼包對於晚輩來說，一直是門大學問。一名男網友就表示，自己今年包了8800元給長輩，但因為太忙沒換新鈔，沒想到長輩因此不領情，還反罵「害我衰一整年」，讓他心灰意冷，直說下次不會包了。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，今年包了8800元給家中長輩，但因為年前實在太忙，沒時間去銀行換新鈔，就直接包舊鈔，想不到長輩掏出鈔票後臉色一沉，當場罵他「真不懂事」，直說過年包舊錢會害人衰一整年。

原PO也貼出照片，證明自己雖然包的是舊鈔，但絕對乾淨平整。(圖／爆廢公社)

被長輩當面洗臉，心灰意冷的原PO當場冷回「下次我會改進，不會再包紅包了」，讓現場氣氛尷尬不已。

不少網友力挺原PO：「包舊鈔會運氣不好一整年？我活這麼久怎麼不知道」、「很多保守的長輩真的超計較這方面」、「有就不錯了還敢嫌」、「就是這樣我才會越來越不想返鄉」、「真的受不了老古板」、「錢還是要給，不過建議下次改用燒的」、「包新錢的運氣有好到哪嗎？習俗畫地自限還不知道要影響幾世紀」、「我們家長輩好多了，還會幽默要我用行動支付轉給他就好」。有人質疑原PO是否真的包又髒又舊的鈔票，原PO也貼出照片反駁，雖然沒換新鈔，但鈔票保證都是乾淨完好的。