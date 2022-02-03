美增兵東歐

五角大廈周三說，在各方憂心，俄軍侵略烏克蘭的可能性升高之際，美國總統拜登正從本土出動約2,000名部隊到波蘭和德國，並調動1,000名部隊從德國到羅馬尼亞，以展現美國對北約（NATO）東側國家盟國的承諾。不過，五角大廈說，「這些部隊不會在烏克蘭作戰」。

據美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（News Hour）2日報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）在宣布相關動向時說，美軍不會進入烏克蘭，並會在未來幾天內，由美國指揮下，調動到新陣地。

「這些不是永久性調動，」他強調，而目的在於正值俄羅斯沿著烏克蘭邊境，不尋常地集結部隊，緊張局勢升高之際，能使盟友安心。柯比說，就算在近24 小時內，俄羅斯仍在持續集結大軍。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在推特（Twitter）上說，美軍部署波蘭，「發出團結一致，因應烏克蘭局勢的強烈信號」。