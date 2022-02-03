台北信義區某家知名5星級國際連鎖飯店總經理，遭到嫩妻向法院指控長期酗酒成癮，在出國、家中、公共場合甚至友人住處，每次喝到爛醉讓他相當難堪，甚至因酒精誘發癲癇，住院期間還向酒商訂酒到病房，也公開在他面前看色情圖片，讓她精神幾乎崩潰，決定訴請離婚；法官認定該名總經理確有酒癮，但女方未積極制止也有責任，因此判准離婚。

嫩妹人妻控訴，兩人在106年結婚後，丈夫就沉迷於酒精酗酒習性，多次在家中自己喝醉導致跌倒受傷，送醫治療，誇張的是，即使受傷，丈夫也沒有因此節制，仍多次喝到不醒人事，直接倒在家中各處呼呼大睡，她還向法官提出每次喝醉糗態的照片為證。

妻子表示，出國旅遊時，丈夫也在餐廳、友人家中也都屢次喝醉，直接隨意睡在餐廳及友人家中，讓她相當難堪。且丈夫為美國人不會說中文，每次在外醉倒時，她都要去溝通、處理，向人致歉，造成自己極大之身心壓力，讓她產生心理問題。

她也控訴，丈夫甚至因飲酒過量，導致發生酒精引起之癲癇，但在醫院治療期間，竟仍向酒商訂酒送到醫院內喝，讓她感到相當錯愕及無奈。事後丈夫即使看過身心科，遭判定已達嚴重酗酒狀態，但出院後返家有故態復萌，幾乎讓她崩潰。

除了酗酒外，妻子也哭訴，丈夫對她及其餘女性極度不尊重，經常使用社群軟體Instagram瀏覽各種色情圖片，也會對色情圖片點讚。甚至，夫妻一同前往朋友舉辦之派對時，他直接在大庭廣眾下，任意碰觸其他女性身體，完全不顧妻子感受，也絲毫不避諱她就在身邊，讓她倍感屈辱，也十分難堪。

事後在無法隱忍下，她只好回到娘家居住，但丈夫卻將她的物品全部亂丟，還拍照給她示威，讓她決定不忍了，只好訴請離婚。

但丈夫卻反控，2020年兩人到歐洲旅遊，妻子突然不告而別，返回台灣又搬回娘家，且拒絕溝通就直接訴請離婚，而且在法庭上抹黑醜化他的人格，為此也向法院要求判准離婚。

丈夫辯稱，他身為高級飯店高階主管，交友廣闊已是公眾人物，如果真有酒精成癮，同業及媒體怎麼可能35年來都不知道他，而且他癲癇是因為和丈母娘吃飯緊張所導致，住院叫酒是因為家中沒人收，才叫酒商送到醫院，根本不是酗酒。

法官檢視各項證據，除了酒後失態及瀏覽色情圖片、派對上觸摸其餘女性等，男方也曾向友人求助希望找專家戒酒，因此確信妻子所言為真。法官認定，妻既然知道丈夫嗜酒成性，卻每次都與他一起外出參加聚會放任狂飲，對婚姻破裂也有一半責任，認為兩人不必勉強維持婚姻之名，徒增在矛盾中虛度歲月，判准離婚。可上訴。

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