47歲台灣第一名模林志玲今年除夕宣布喜獲麟兒，和小7歲的日籍老公黑澤良平（Akira）晉升新手父母，外界除了送上祝福，同時心疼女方辛苦高齡產子。事實上，演藝圈還有另名玉女歌手也是高齡產婦，48歲以人工受孕成功生下雙胞胎兒子。

陳明真曾是90年代紅遍全台的玉女歌手，《變心的翅膀》、《背心》都是代表作，不過她的情史坎坷，年輕時和演員陳俊生交往遭劈腿，氣到上演飛車抓姦的戲碼；2001年又被拍到與已婚音樂製作人季忠平十指緊扣過馬路，揹負小三罵名多年，直到2010年才扶正。

陳明真結婚時已43歲，婚後不惜花費千萬元做試管嬰兒，也無懼打排卵針導致體重暴增15kg的副作用，終於在48歲順利產下雙胞胎兒子，晉升一家四口的幸福家庭，打破女星生產的最高齡紀錄。

一眨眼，陳明真的雙胞胎兒子已7歲即將上小學，她決定重拾10多年沒發揮的演技，接演大愛紀實職人劇《搜尋者》，陳明真表示跟老公都有單獨帶孩子的能力，直誇對方是神隊友，能「一打二」照顧兒子，讓她放心出來工作。