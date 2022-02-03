擁有亮麗外型與精湛演技的女星楊冪，早已是陸劇一線紅星，演出的戲每齣都爆紅，在她當紅時，金牌製作于正曾邀她演出自己的作品，但卻是配角，被楊冪直言回絕：「我不想演」，最終卻被于正一句話勸得轉念，沒想到締造演藝生涯經典。

說到讓楊冪演藝事業更上一層樓的代表作，除了郭敬明的電影《小時代》，還有戲劇作品《仙劍奇俠傳3》、《宮》等，其中，由于正編劇的《美人心計》，卡司包含楊冪與林心如、王麗坤、羅晉等，黃金陣容在當年蔚為話題，但其實楊冪起初並不想接演，因于正邀她演出的是「莫雪鳶」一角，是個女3號，而當時的楊冪已經非常走紅，2009年時她在「80後新生代娛樂大明星」評選中，與黃聖依、王珞丹、劉亦菲等並稱為「四小花旦」，她接戲已都是女主角等級，沒想到有人會找她演配角。

楊冪收到「莫雪鳶」這個女配角的邀約，態度也相當坦白，直言自己怎可能接演女3號，于正卻是鍥而不捨遊說，認為楊冪一直演女主角，鏡頭都是追著她跑的，「其實你可以嘗試一下配角，挖掘自己身上不一樣的地方，相信我，你肯定會有所收穫」。

于正這句良心話最終打動了楊冪，她接演了《美人心計》，且拿出真本事，完美演繹「莫雪鳶」複雜的內心情感，演活這個快樂又帶著悲傷的女3號，不少觀眾對於楊冪在《美人心計》中的表現刮目相看，又圈了一票粉，也因為這齣戲，楊冪被封為「最美丫環」，之後更被定為夯劇《宮》的女主角，連串的精采表現讓她演藝事業攀上新巔峰，開啟「收視女王」之路。