NBA球季已進行將近一半賽程，受到外界關注的湖人隊戰績仍相當掙扎，但他們還是在想辦法尋求補強，據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，湖人正在計畫用交易送走陣中的貝茲摩(Kent Bazemore)，爭搶籃網的老將米爾沙普(Paul Millsap)。

The Los Angeles Lakers reportedly could be suitors for Paul Millsap while Kent Bazemore is being shopped. https://t.co/IuQbn8J7z7 — LeBron Wire (@LeBron_Wire) February 2, 2022

目前籃網已同意讓米爾沙普離隊，正在盤算適合的交易，而費斯徹表示：「湖人正在尋找貝茲摩的新去處，雖然人們認為米爾沙普更可能去公牛，因為他和公牛高層在金塊時期有合作過，但若米爾沙普被買斷進入市場，湖人則是他們的追求者。」

貝茲摩本季初被湖人排定為先發球員出賽，至今有14場的先發紀錄，不過未能打出預期的效果，他平均出賽15.2分鐘，場均貢獻3.9分1.9籃板0.9助攻，投籃命中率33.9%、外線37.1%、罰球80%，到後期幾乎被棄用，所以他目前在市場價值恐怕不高，但或許他的外線還有點用。

米爾沙普本季為籃網出賽24場，平均打11.3分鐘，能為球隊貢獻3.4分3.7籃板1助攻，投籃命中率37.6%、外線22.2%、70.6%，在陣中作用不大，加上本季籃網有回歸老將艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，另外還有葛瑞芬(Blake Griffin)，所以米爾沙普能發揮機會也更少，接著就看他能到哪隊延續生涯了。