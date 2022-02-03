大年初三凌晨南投縣發生一起死亡車禍，38歲的沈姓駕駛自小客車載著太太石女，由南往北行經南投市中興路時，在幾乎無煞車的情況下，撞上Y字路口中間的電線桿，由於撞擊力道過猛，自小客車零件四散，幾乎看不出車型，就連電線桿都被連根拔起，位移了30公分以上，警方表示，抵達現場時石女被拋出車外，經送醫後搶救無效死亡，而駕駛沈男因傷勢嚴重，目前轉送彰化基督教醫院搶救當中，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
這起事故發生在3日凌晨的1點半左右，發生碰撞當下產生巨大聲響，附近民眾聽到跑出查看，才發現事情大條了，連忙協助報警，附近住戶表示，當時被巨響驚醒，開門查看發現一輛快看不出車型的車輛卡在電線桿上，駕駛座上卡著一個男子，而馬路上躺著一名女子，一動也不動，嚇得趕緊報警，有聞到很濃的酒味，應該是有酒駕。
南投警消表示，3日凌晨1點43分獲報，中興路上有民眾自撞車禍，隨即前往搶救，消防員表示，獲報抵達現場時，男子因卡在車上受困動彈不得，因此使用破壞機具破壞車輛，才將卡在駕駛座的男子救出，並送往醫院急救，而疑似因撞擊力道過猛從副駕駛噴出車外的女子，到場時已經沒有呼吸心跳，同樣緊急送往醫院搶救。
警方表示，沈姓駕駛傷勢嚴重，當晚送到南投基督教醫院後，隨即轉送彰化基督教醫院搶救，而警消在抵達現場時，石女已經沒有生命跡象，消防人員緊急做搶救後送往南投醫院搶救，最終仍宣告不治，至於駕駛當時有無酒駕情形，以及詳細的肇事原因，都還有待後續進一步調查釐清。
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