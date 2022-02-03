有位網友發文詢問，意外獲得長輩贊助200萬，應該全部購買兆豐金投入股市、還是拿去銀行定存或去繳房貸？文章引起熱烈討論，有內行人建議，全部ALL IN兆豐金並不是不行，只是要盡量分散風險，以定期定額或分批買進的方式進場，有另一派網友則認為，全部買單一個股風險過高，建議他分散標的或買ETF。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，家中長輩覺得年輕人在社會上奮鬥很辛苦，於是大方給已結婚的晚輩200萬元左右資金，且不限任何用途，可以自行決定，於是他規劃三個理財方式，包括全部拿去買兆豐金股票、資金放入銀行定存及把錢拿去還清房貸。

不過，原Po認為，定存利率很低是「死豬價」，而拿去還房貸又覺得在低利時代提早還清很不划算，但全部ALL IN兆豐金又有點不安，因此上網發文詢問網友們的看法，引起熱烈討論。

然而許多網友卻認為，全部資金放進單一個股的風險太高，建議他分散風險或選擇投資大盤、ETF，壓力才不至於太大，「認真回，一半VT（Vanguard全球股票ETF）一半0050（元大台灣50）」、「怕虧錢就買ETF」、「不管怎樣單一標的都不好，風險實在太高」、「就算要買單一標的也建議分批買，不然無腦買ETF或大盤最安全。」

儘管如此，有另一派網友認為，200萬全部拿去買兆豐金沒有太大問題，但要在買法進行調整，並注意買進的時間點，「全拿去買官股，我覺得還好，只是分批買進吧，盡量壓低成本」、「兆豐金當然要買，但等升息再說」、「官股兆豐金覺得可以，但定期定額吧」、「當然可以啊，你的錢你自己怎麼花都可以。」