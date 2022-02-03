本土疫情持續悶燒，民眾擔心的過年群聚導致單日確診數直線上升，到目前為止並沒有發生。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，連續多天維持10幾例新增，代表疫情未失控，「這幾天也沒再出現餐廳內用的感染，是一個好消息」。

沈政男指出，2日新增16例本土個案，全是匡列中確診；這幾天也沒看到餐廳內用造成的感染，「是一個好消息」。他點出兩大關鍵：第一、大家有在注意，第二、先前的傳播鏈有被圍堵。

至於大溪某物流公司的群聚，沈政男表示，這是點狀不明感染源炸到職場所導致的疫情，這類群聚在曝光後不難圍堵，問題是容易漏出案例。不過也不用太擔心，不至於形成嚴重傳播，因為有社區採檢的超低陽性率在那邊擋著。

沈政男強調，台灣去年GDP超過6，何以致之？就是因為採取清零政策，把疫情控制下來，避免經濟活動受影響。如果不疫調、不圍堵，放任Omicron在社區造成大量感染，很多人因此無法上班，才會嚴重打擊民生經濟，「過年期間雖有2萬人被隔離，卻能保全2000萬人的正常生活，這才是明智之舉」。