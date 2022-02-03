最Chill休息區還不來朝聖？

不論是節日返鄉或是國旅出遊，國道服務區都是必經的旅途中繼點，但誰說服務區只能休息吃飯上廁所？現在的國道服務區也成了另類熱點，特產、美食是基本，從巨型水族箱到網美景點甚至是百萬夜景都有，還有情侶特地到服務區約會呢！

現在距離春節假期越來越近，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出十大網友一致激推、最狂服務區，下次假期，我們就到這些服務區去走走吧！

No.10 中壢服務區

具有台灣門戶之意象的中壢服務區因為鄰近桃園國際機場，是行銷台灣的窗口，以『世界窗口、夢想啟航－魅力台灣向前GO』為主軸，整個服務區小巧可愛，以「旅行、映像台灣」為主題設計風格，導入旅行的元素，將台灣風情人文影像運用於產品及空間中，還製作像是郵筒、明信片、旅行箱、旅行小白人，提供給遊客們拍照，營造出自然舒適的休憩空間！

不但備有育嬰室、ETC、ATM等地，還設置了故宮精品區、OTOP台灣特色產品，提供更便利的服務，也讓國外旅客更認識台灣！

No.9 蘇澳服務區

蘇澳服務區是台北前往宜蘭、花蓮時，最佳的中途休息站，外型像隻可愛的大鯨魚、又像是艘大郵輪的外觀，非常搶眼，吸引許多網友拍照打卡。內部裝潢呈現海洋風，匯集許多宜蘭特色的美食街、超商、ETC據點等，美食最推薦的就是義峰蔥油餅、阿宗花生捲冰淇淋、小春糕渣卜肉等，每個旅客到訪必吃爆啦！

服務區中最受遊客好評的，就是24小時開放的五星級廁所，設施非常高級之外，還貼心設置了VIP親子廁所和無性別廁所，讓大家都能放心到此休息！

No.8 湖口服務區

位在新竹的湖口服務區，一到門口，就有個「大嬸婆」公仔在外熱情地迎接，建築風格走的是復古紅磚瓦屋風，相當古色古香。正門口右邊設置可愛的小火車軌道，讓人一看到都無法抗拒地衝上前，也成為小朋友們最愛的熱門景點。

戶外區除了有一片大花園、噴水池外，還有樹齡都40年以上的「老榕樹林蔭大道」，下午時刻到湖口服務區休憩，感受著被樹木圍繞、吹著徐徐涼風的悠閒自在，也是一大享受。

No.7 關廟服務區

超吸睛、又可以餵食羊駝的服務區底加啦，台南關廟休息站分為南北兩站，中間以行人天橋連接，北站以「鳳梨遊趣館」及「羊駝樂園」為主題，遊客可以購買飼料進入園區親近餵食，ㄧ整個可愛又療癒啊！

南站則是設有羊駝布偶販售區，以及許多可要拍照打卡的羊駝背板及壁畫，深受大小朋友的喜愛，設有超大的兒童遊戲區，根本是親子出遊放電好去處！區內還可以買到「關廟三寶」—鳳梨、竹筍、關廟麵當伴手禮，可說是有得吃又有得玩。

No.6 西螺服務區

只要是經驗老到的大車司機，都會知道的隱藏版美食，就在國道1號上的西螺服務區（北上、南下都有），它就是垂降運將便當。

位在西螺服務區的角落，機車停車場圍牆外有個看似不起眼的圍籬，只要對著它喊著「一個便當」，就會有隻手從外面把便當遞上來，非常新奇～便當裡的菜色有焢肉、滷蛋、酸菜、滷蘿蔔、兩樣青菜，這樣料多豐富又不油膩的便當竟然只要60元，真的是CP值超高！也難怪為什麼會這麼受歡迎了～

No.5 南投服務區

原為布農族遺址的南投服務區位於國道3號北上的路段，一到服務區，大大的「LAMUNGAN」定映入眼簾，源自於布農族語，意謂「埡口」，藉此表達對各地旅客的歡迎。

南投服務區以「藝、遊、味、境」為主題，將布農族文化與圖騰應用在服務區裡，像是射耳廣場、瞭望台等，融合人文工藝如最古老的柴燒窯─水里蛇窯、自然風光如紫斑蝶保育計畫、特產美食等元素，打造出最具原住民特色的休息站，讓民眾休憩之餘，也能了解當地文化特色。

No.4 清水服務區

有著「全台最美服務區」之稱的清水服務區來啦！它可是連續18年國道服務區營業額之冠呢～美食區主打「日本美食」，不論是烏龍麵、咖哩、豬排或是握壽司都有，還有琳瑯滿目的甜點像是可頌、千層蛋糕等，應有盡有。

有光影變化的幸福天空長廊、全台最美的燈海夜景、海洋主題的巨型水族箱，每個都是網美拍照打卡的人氣景點，總是吸引許多情侶前往約會，你各位小心不要被閃瞎～現在還有AR實境戶外表演秀「shARk encounter 與鯊共舞在清水」，延展到今年6月20日，大家千萬別錯過。

No.3 東山服務區

國道3號的東山服務區，是許多人只要到訪台南或回程北上必經的休息站，他的建築造型以747客機為意象，內部純白牆面的挑高設計，真的超像機場航廈大廳，吸引許多遊客前往遊憩拍照。

東山服務區必買伴手禮有所長茶葉蛋、周氏蝦捲、銀波布丁等等，讓人讚不絕口的美味。除了好多美味的美食，最迷人的還有水漾魚隧道，一抬頭就可以看到魚群自在遨遊，彷彿置身海底，漂亮極了！四月時還有紅花風鈴木可以觀賞，快找時間去東山服務區走走吧！

No.2 泰安服務區

台中最近多了個新景點啦，在泰安服務區南站除了原本的純白色旋轉木馬、LOVE造景外，現在還多了積木星巴克，泰安南星巴克是以積木城堡的感覺所打造，將一些方型、圓型、三角型等的積木堆疊設計風格，就像小朋友玩的積木遊戲一般，可愛又有童話風。

純白旋轉木馬彷彿就是從書中跳出的夢幻場景，雖然不能轉動，但在陽光下閃閃發亮的樣子成了必拍景點之一，夜晚又是另一種獨特的美，真的超美超夢幻，讓人心花朵朵開啊！

No.1 關西服務區

以客家文化為主題的關西服務區除了最著名的排隊平價美食—關西便當外，近年全新升級引進許多新專櫃，儼然是個小商場，除了有麥當勞、拉拉熊、角落小夥伴外，還與韓國集團合作，販售最夯的零食餅乾。區站內採用節能磚，並結合格柵、植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭，有著大面落地窗的「花迎光林客席區」讓環境更寬敞明亮，綠意及客家文化特色處處可見。

為了讓用路人有個更舒適自在的環境，廁所全面更新為免治馬桶，還有「國道愛心漂傘」服務，更有結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區，就連毛小孩的需求也都照顧到了，真的超貼心。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月12日至2022年1月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台十大最狂服務區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」