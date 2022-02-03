【愛傳媒楊秉儒專欄】中國新年變月亮年有啥稀奇，人家連所有傳統農曆過年習俗都要「去中國化」了！

這幾年在台灣，每年過農曆春節都要為了這個農曆春節的英文譯名到底是啥吵半天。我想世界上惟一可以和「什麼都是韓國的」韓國玻璃心相比的，大概只有「什麼都不是中國的」塔綠盤玻璃心吧。

幾年前就看過一篇造謠文，說其實台灣的過年習俗和中國不一樣，中國是年獸，台灣是「燈猴告狀」，所以玉皇大帝要懲罰台灣人，要讓台灣地震沉沒（另外幾種版本分別是「大洪水」、「大海嘯」，不一而足）。但因為沒有毀滅，所以才放鞭炮來大肆慶祝；至於年夜飯，就是台灣版的「最後晚餐」。

這篇造謠文後來很快就被發現是鬼扯淡的了。因為「燈猴傳說」來自福建省漳州、泉州等閩南一帶，和台灣版唯一的差別，只在毀滅的方式不同而已，因為福建是內地，不會「島沉」。但就是這樣的造謠文，一直被沿用至今。

「燈猴傳說」與「灶神告狀」：

首先要說說「燈猴」究竟是什麼。燈猴其實是一種古代傳統燈具，大約五寸高，以竹子製成，是能夠固定在牆壁上的燈架，上頭放著盛滿煤油、插著燈芯的小碟子，供一般家庭照明之用。據說燈架的樣子讓人覺得像是蹲踞的猴子，所以就叫「燈猴」。在電力、電燈還沒有普及之前，大多數民間照明工具就是「燈猴」。

故事發生在某年的冬至。當時的人相信萬物皆有神靈，因此凡到冬至，便會將湯圓黏到日常器物上，以此慰勞寄宿其中的神明，然而，那年的人們卻忘了燈猴。

看在每天努力工作、渾身油汙的燈猴眼裡，人類應該就像是排擠人的慣老闆，年終沒發就算了，竟然連一句謝謝也不說，實在有夠過分。燈猴越想越生氣，竟然決定直接到天庭去找玉帝告狀，準備狠狠給人類一個教訓。來到天庭的燈猴，動用三寸不爛之舌，對著玉皇大帝細數人類糟糕的程度：好吃懶作、浪費五穀、忘恩負義、無惡不作，簡直就已經爛到骨子裡，乾脆全部除掉省得礙眼。

神奇的是，聽了這一大串汙衊和抹黑的玉皇大帝，竟然毫不猶豫地相信了燈猴，並且立刻決定要在年末的時候降下瘟疫等大天災，一次把地上的人類全部消滅。當然囉！天庭眾神知道這件事後相當驚訝，連忙一方面向天庭求情、另一方面托夢通知眾人；也有說法認為是年底尾牙（過去是人們一年中最後一次祭拜土地公的祭祀活動）的時候，土地公於心不忍而通知人們末日的消息，要他們趕快做好準備，同時也請求觀世音菩薩幫忙向玉皇大帝求情。

講到這裡，是不是跟另外一則過年常常聽到的天庭告狀故事很類似？沒錯，就是「灶神告狀」。相關的情節大同小異，最後的結局也幾乎雷同。先民逃過一劫之後，口耳相傳，每年年終送灶神回天庭述職時，都會祭拜麥芽糖，甜灶神的嘴，希望灶神能替他們美言幾句，這與「將甜甜又黏黏的湯圓黏到燈猴身上」還真是有異曲同工之妙。

原始社會，天象的變幻莫測，對先民影響甚大且難以預測，由此產生了對日月星辰以及風雨雷電的崇拜。《山海經》書中記載，幾乎每一座山都是神人神獸居住的地方，火的使用又激起了先民對火神的崇拜，其中有燧人氏鑽木取火的傳說，他被尊為燧皇，還有後續的火神祝融，以及更後面陸續產生的「灶神」或「燈猴」，這些無疑都是先民對火崇拜的發展。

中國的「灶神崇拜」起源很早，它和土地、井、門戶、道路一樣，是古代中國老百姓自然崇拜的對象。最早的灶神炎帝、黃帝和祝融是由火神、光明神演化而來的。宋王茂《野客叢書》卷２０引《淮南子》曰：「炎帝主於火，死而為灶神。事始曰灶，黃帝所置。《古史考》亦曰：『黃帝始造釜甑，火食之道就矣。』」

東漢應劭著《風俗通義·祀典》引《周禮說》：「顓頊氏有子曰黎，為祝融，祀以為灶神。」炎帝和祝融是中國古代神話傳說中的火神。炎帝之「炎」，意謂火焰上升。至於祝融，名重黎，高陽氏顓頊之後，為高辛氏帝嚳的火正，是掌火之官，以光明四海而稱為祝融，後世祀為火神。

除了上述引文，明馮應京撰《六家詩名物疏》卷４１亦引《淮南子》言：「黃帝作灶，死為灶神。」黃帝之「黃」，《釋名·釋采帛》說：「黃，晃也。猶晃晃象日光色也。」可見，黃帝原本是光明之神。無論火神，還是光明神，都是先民敬畏自然而產生的崇拜。

東漢以後，道教經典中的灶神形象是種火老母，《太上靈寶補謝灶王經》宣稱：「昔登崑崙之山，有一老母獨處其中，……惟此老母，是名種火之母，能上通天界，下統五行，達於神明，觀夫二炁，在天則為天帝，在人間乃為司命。又為北斗七元使者，主人壽命長短，富貴貧賤，掌人職祿。又為五帝灶君，管人住宅，十二時辰，普知人間之事，每月朔日記人造諸善惡，及其功德，錄其輕重，夜半奏上天曹，定其簿書，悉是此母也。

凡人家灶皆有禁忌，若不忌之，此母能致禍殃，弗可免也。」這是說崑崙山上的種火老母神通廣大，在人家中則為司命灶君，監察人間善惡，記錄並稟告天曹，決定凡人壽夭。種火老母這個神靈形象似乎將火神與先炊信仰糅合起來，並且職能有所變更，肩負司火、司飲食，督察每家每戶之善惡禍福之雙重職責。

至於民間傳說中，灶神形象就更多了，有火之精宋無忌成灶王，負心張郎變灶王，李姓負心郎變灶王，窮鬼懶漢張氏、姚瞎子、鴉片菸鬼成灶王等種種故事。不一而足，我們就不一一贅述。

灶神之由來從火神、光明神逐漸演變成種火老母，再到各色人等，其職責也由司飲食到掌控人間吉凶禍福。這些變化反映出灶神崇拜之自然屬性不斷減弱，其社會化程度不斷增強；灶神形象多元化也反映出信仰者宗教觀念之多元化。這是時代變遷、地域差異等因素綜合作用造成的，是中國百姓生產、生活實踐發展的結果。

至於「灶神職能」的演化，漢代以前，灶神的職責是「主飲食之事」，如鄭玄《駁五經異義》稱：「灶主飲食也」。魏晉以後，灶神角色發生了一些變化。如《太上洞真安灶經》所云：「有炊母神母，……為五帝司命之官，應天曹為直符之使，變飲血茹毛之化，就煉生還熟之餐，錄世人功過之因，上逐月晦朔之事，每被凡情俗態觸犯者，多敢以上言，伏候聖旨。」

由此可見，灶神不單司人間飲食，似乎更重要的任務是監察百姓之功過。東晉葛洪《抱朴子內篇·微旨》也說到灶神上天白人罪，大者奪紀，小者奪算之事。唐段成式撰《酉陽雜俎》卷１４所說：（灶神）「常以月晦日上天白人罪狀，大者奪紀，紀三百日，小者奪算，算一百日。故為天帝督使，下為地精。」，明代陳耀文撰《天中記》卷１５引《萬畢術》說灶神「晦日歸天白人罪」。

清代《太上感應篇》更是詳列灶神監管的數百種罪過，「凡人有過，大則奪紀，小則奪算，其過大小，有數百事。在《太上感應篇》中，灶神作為司命神的身份和職責非常具體、明確。從歷代文獻看，灶神的職能有個演變的過程，其司飲食之責漸漸淡化，其司禍福之責任不斷強化，這種職能可以用「上天言好事，下界保平安」十個字來概括。這樣一位近在咫尺、手握「重權」的神靈，真是讓居家百姓又親近又害怕。

百姓親近灶神是巴望他能上天多言好事，以便天帝獎善；百姓害怕灶神是擔心他上天言壞事，以致天帝降罪。這種矛盾的心理鮮明地體現在祭灶風俗中。神州各地，祭品當中多用糖及酒，生動體現了人們麻醉、討好灶神，期待他「多說好話，少說壞話」之心願。雍正《陝西通志》卷４５《時日》：「二十三日祀灶，用糖餅，以糖泥神口，祝曰：毋以惡事訴上帝也。（《延綏鎮志》）臘月二十四日，夜設糟饌、果酒，祀灶掃舍（《興平縣誌》）。」

宋代河南開封人孟元老所撰《東京夢華錄》卷１０《十二月》：「二十四日交年，都人至夜請僧道看經，備酒果送神，燒合家替代錢紙，帖灶馬於灶上，以酒糟塗抹灶門，謂之醉司命。」

元代安徽歙縣人方回《桐江續集》卷２５《十二月大暖雨二十四晝夜二十五日始雪》詩云：「夜來聞祭灶，猶賣膠牙餳。雪欲為南瑞，風才作北聲。今年全不冷，此月未嘗晴。造化難窺測，神奇易變更。」簡單來說，民間說臘月二十三是小年，而灶王爺會在小年這天上天庭向玉皇大帝匯報這家人一年的善惡，以定賞罰功過。

於是呢，民間就在各家各戶的灶王爺像或灶王板前面，擺上「雞鴨魚肉蝦，蛋果糖酒茶」來供奉灶王爺。並且在灶王爺的嘴上塗抹上「糖蜂蜜甜瓜」等，期望灶王爺能夠「上天言好事，下界保平安。出家奏善果，回宮降吉祥。」人們以這種期盼，來祈求得到灶王的護佑，天神的賜福，保佑一家吉祥如意，幸福安康。

在供品供奉完畢，抹好糖後，人們就將灶王爺的畫像請下來焚化掉，送灶王上天。然後在年三十的子時貼上新的灶王像，以表示將灶王爺從新請回家中，保佑家裡新一年的安康。人們用酒糟醉司命，用糖餅泥其口，企圖讓灶神上天多說甜言蜜語，無法說惡言惡語。這種只言好事，不報惡行的心理，反映了百姓祀灶的功利色彩。

「上天言好事，下界保平安」，是中國人耳熟能詳的對子。人們希望灶神既能「上天言好事」，又能「下界保平安」。《敬灶全書》所收《東宮司命通天定福奏善真君勸善文》說：「吾乃東廚司命，受一家香火，保一家康泰。」

然而，這樣的敬火崇拜，到了福建省漳、泉閩南一帶，就又發展出了「燈猴傳說」。閩南民間有「除夕燒燈猴」的習俗，實際的理由是，竹製燈架被火燻烤一年後，有破損變形，導致引發火災的危險，所以每年都會燒掉舊燈架換新燈架，但另一個有趣的說法表示，這是因為燈猴過了三年就會成精，為了防止作祟才必須燒掉。除夕夜，閩南先民在跳火圈時，投「舊燈猴」入火圈，讓它燒成灰，口中念誦：「燈猴燒成灰，厝內逐項有」等吉語，以示驅邪迎福。

近年來在台灣許多所謂的專家學者，為了「去中國化」，常常會斷章取義的片面解釋那些隨著數百年前，從中國渡海來台的先民們一併帶過來的中國傳統習俗與崇拜儀式，想要藉此證明所謂的「台灣文化」是可以與「中國文化」徹底切割的；不過「文化」的形成，是經年累月的薰習積累，數百年甚至數千年慢慢演化而成，其邏輯脈絡千絲萬縷，豈是能如此輕易切割的呢？

光是以「燈猴傳說」為例，燈猴上天庭向玉皇大帝告狀，然後天庭眾神替地上的先民向玉皇大帝求情等等情節，一堆神祇不都是「中國來的神明」嗎？想要藉由「燈猴傳說」來彰顯「台灣文化」與「中國文化」是「一邊一國」，其實只是自曝其短，貽笑大方而已。

自卑的表現有兩種形式：一種是由內而外的表現出低人一等，一種是心態上自覺低人一等，為了掩飾自卑，所以表現得特別高傲。那種「什麼都是台灣的」或「什麼都是台灣的最好」，和「什麼都不是中國的」或「凡是中國來的都不好」，其實都是一樣的自卑心態作祟而已。

作者為資深媒體人

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