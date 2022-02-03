民眾黨立委蔡壁如日前與網紅四叉貓（劉宇）共餐引爆「摸頭說」意外，後續四叉貓更透露遭一個團隊進行偷拍，對方還企圖帶風向說是自己與蔡壁如自導自演，但四叉貓卻發現散播黑函的人與偷拍影片的人卻是臉書好友，無奈說「沒人教你們想帶網路風向前先換個乾淨帳號嗎？」

四叉貓在臉書發文表示，自己已知偷拍他的不是一個人，而是一個團隊，偷拍者還在無意間被他們拍到，透露「只要調閱監視器就能抓到人」。四叉貓指出，目前已知有一個臉書帳號在散播這些偷拍資料，且散播者非常關注他的臉書，因此當他公布被偷拍的消息時，該團隊馬上就開始指責有人洩密。

四叉貓說，他釋出的消息其實就是在說「你們中出了叛徒」，指出偷拍團隊自以為檔案資料只有給最信任的人，但最後偏偏還是落到他手裡，代表該團隊中有背叛者，「可是我不想把你們一個一個揪出來，我要看你們這群人在互不信任的精神壓力之下，彼此猜忌、懷疑、提防、指責、反目不合，最後一定有人害怕被出賣而先跳出來自首，人性就是如此脆弱，你的隊友們真的值得信任嗎？」

除此之外，四叉貓懷疑攻擊者可能是反蔡壁如的派系，還抓到有人帶風向稱整件事情是自己與蔡壁如自導自演，但四叉貓指出散播黑函與偷拍影片的人卻是臉書好友，讓他直呼「沒人教你們想帶網路風向前先換個乾淨帳號嗎？」