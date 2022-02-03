在歌手許富凱「天公疼憨人」的歌聲中，「2022花在彰化」盛大開幕了！園內百花盛開、綠草如茵，口罩仍在，卻難掩民眾笑瞇瞇的眼睛！歷經1年籌備，投入大量的人力及物力，要感謝行政院農委會農糧署及熱情投入的農民朋友們的積極投入，感謝在地鄉親們的熱情支持，「2022花在彰化」終於贏來期待已久的「亮麗大登場」，盛大開幕啦！

每一步都是必拍景點，首先映入眼前的就是溪州公園大門，大大的農夫準備了滿藍子的優鮮農特產跟大家說「WELCOME」！今年是以「休閒農園」作為主題，看得出來整個彰化縣的頂級農場都準備好迎接大家了！進入園區以後有10大景點必拍：在「園藝資材展」、「休閒農業展」、「瓜果廊道」、「公園花海」、「巨萌稻草人」等區，幾乎每站都有玩遊戲闖關拿好禮活動，闔家美照拍好拍滿，再把「花豐」好禮帶回家！ 體驗農業星級旅遊 展園藝變綠金

「2022花在彰化」首屆推出「農業體驗遊」，由頂級農場老闆親自接待，焢窯、手作、植栽、風味餐超高CP值，安心旅遊、尊榮服務，今年首屆推出便大受歡迎，彰化休閒農場有23處，建議民眾還沒預約的快快上官網搶行程，賞花再走農家樂！首屆推出的還有園區內「園藝資材展」，彰化縣的隱形富豪綠金密技都在這邊，園藝植栽達人天天都在這兒，想偷師？想小資打造夢幻庭園？都沒問題！快快來問好問滿！園藝新生活就在這裡，千萬不能錯過，取經最快樂！

草皮野餐日賞花聽歌優鮮嚐2月5日周六下午二時展開，首次於花海綠園中邀請您闔家蒞臨野餐日，前100組家庭線上報名成功後，可獲得價值超過千元好禮，包含：野餐墊、野餐籃、彰化優鮮農特產、超萌盆栽還有神秘嘉賓帶來驚喜搶答好禮！邊野餐還有好音樂相伴，跟YOYO哥哥姐姐唱跳花鄉、合拍美照，聽馬來西亞音樂才子陳威全帶來創作好歌，讓我們一起在「2022花在彰化」留下全家快樂回憶！草皮有限，歡樂無限，手刀要搶，快快上官網報名。

遊園動線 阿美縣長親自帶，阿美縣長推薦最佳遊園動線，必打卡溪州公園WELCOME大門拍完後，請實聯制入園，來到休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、來點休閒小喫、買點優鮮農特產品、走累了搭一下電動遊園車、來到兒童遊樂區、可愛動物區，穿過瓜果廊道，滿園花海景觀，和巨型稻草汪星人拍照，玩累了就到舒壓按摩讚去享受一下，這個行程真是全國第一，讚到沒話講！還有還有！晚上記得再到月影燈季去賞燈，阿美縣長說一天玩不完，快把彰化縣的旅宿農場都訂下，因為整個彰化縣都準備好了！你們還要去看田尾花路公園、去吃北斗著名小吃！

阿美縣長超感恩 迎接全國鄉親來，彰化縣王惠美縣長感謝所有熱情投入「2022花在彰化」的朋友們，在疫情下仍努力實踐新生活，為彰化縣休閒農業、全國走春第一品牌投入熱情與支持，尤其在地企業CIP-哥本哈根建設基金、海龍離岸風電、中能發電股份有限公司、允強實業股份有限公司、辰亞能源股份有限公司、美歐亞綠能股份有限公司、為升電裝工業股份有限公司等企業大力贊助，協助將企業形象區佈置得美輪美奐，讓民眾到彰化春遊的滿足更勝以往，真的非常感恩大家。

萌虎小提燈「花在彰化」這裡拿，彰化縣虎年新春登場的小提燈超級萌，「2022花在彰化」也拿得到！只要在大年初一到初六蒞臨活動現場，上午10點及下午4點在溪州公園大會服務台開放領取，速度要快喔！