演藝圈這兩年頻傳感情大事，許多明星宣布攜手走一輩子，但也不少昔日佳偶選擇斷開彼此，例如在即將團圓的年節前夕，黃曉明與Angelababy這對演藝圈高顏值夫妻檔就宣布7年夫妻情結束，令人不禁遺憾，但事實上，分開不見得離幸福更遠，有不少女星在離婚後，將這段舊情作為養分，反倒生活得更好。

柯以柔當年甜嫁廚師郭宗坤，婚後生了3名子女，她親力親為帶小孩，還大力「助攻」老公的餐廳，被認為是圈內好老婆代表，不料2017年兩人驚爆婚變，她心死提離婚，且堅持爭取3名子女的撫養權，也因不願將子女放給郭宗坤，兩人的離婚官司纏訟4年至今尚未完結。

面對婚姻觸礁，柯以柔很快就振作，曾坦言家庭開銷不小，還好有母親幫忙照顧孩子，而她除了接通告外，更轉戰電商開直播團購帶貨，一個人努力越做越好，團購事業經營得非常出色，最高創下一年250團、賺進千萬業績等紀錄，擁有大批死忠婆媽粉絲追隨，且柯以柔為求更有競爭力，主動進修相關知識，反映在自己每次直播的品質。

除了柯以柔外，藝人小禎也在斷開與李進良的12年婚姻後，兼顧事業與照顧女兒，此外，更克服困擾多年的「多囊性卵巢症候群」，透過飲食調整與頻繁運動，甩肉40公斤，經常在社群分享運動心得，也因體會過棉花糖女孩穿衣服的難處，自創服飾品牌，如今演藝事業與副業都經營得有聲有色。