公務員工作穩定，是許多人心中的「鐵飯碗」，然而有網友卻認為，初等公務員的起薪只有3萬左右，且大部分的缺都在台北，薪水會無法負擔基本生活開銷，但就算如此，還是有很多人報考，好奇背後的原因究竟為何？此事引起熱議，許多人認為工作穩定是一項重要因素，但有網友引述朋友的經驗表示，公務員的工作內容與生活並不如外界所想，「朋友做3個月離職，實領不到三萬，下班或假日還要去市場巡察，要面對一堆牛鬼蛇神，又忙又低薪。」

該名網友在《PTT論壇》上發文指出，初等考試錄取率僅2至3%左右，但起薪扣一扣領不到3萬，如果是北漂族應該很難應付房租、生活費等開銷，且就算任職10年薪水也很難破4萬，「怎麼想都覺得CP值很低，考初等考的到底在想什麼，有卦嗎？」

文章引起網友們熱議，許多人點出「工作穩定」是吸很多人報考的重要原因，「安定的人生，想要一眼望到尾」、「至少是個鐵飯碗，通常考初考的，都希望至少一份工作」、「生小孩有補助、學費半價，不好嗎」、「比民間企業動不動被裁員來得好」、「台灣企業大部分都太爛了，相較之下比較好。」

儘管如此，有部分網友引述朋友的經驗指出，公務員的生活與待遇並不如表面上那樣光鮮亮麗，「我有個朋友報到三個月就離職，下班或假日還要去市場巡察，實領不到三萬，要面對一堆牛鬼蛇神，又忙又低薪」、「公務員制度越改越爛，爽在哪？」、「實領不到30K哪敢生小孩？補助有屁用」、「初考真的很鳥，不如去拚普考或高考。」