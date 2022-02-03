曾女在KTV持酒瓶砸傷人，警消獲報到場處理。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

年初三樂極生悲！高雄市藍姓男子和友人柯姓男子及柯的邱姓女友今（3）日凌晨時分至鼓山區KTV歡唱，席間藍男找來柯、邱2人不認識的曾姓女友人前來K歌，曾女酒酣耳熱下和柯男起口角，狠勁大發，持酒瓶欲砸柯男，邱女擋駕護男友，結果右腳腳趾遭砸傷，因邱女堅持提告，曾女被警方依傷害罪送辦。

警方調查，34歲的藍姓男子和28歲的柯姓男子以及25歲邱姓女子等3人，今（3）日凌晨近4時許，相約前往博愛路的KTV唱歌，席間，藍男又找來33歲的曾姓女子前來包廂K歌。

由於曾女和柯、邱2人互相不認識，曾女酒過三巡後，和柯男發生口角衝突，曾女竟持酒瓶作勢要攻擊柯男，邱女眼見男友危及，一個箭步擋在男友面前，遭曾女手持的酒瓶砸傷右腳腳趾，警方獲報趕抵現場，救護員將受傷的邱女送醫。

警方將曾女以及藍男和柯男一併帶回調查，由於過程僅曾女持酒瓶傷人，並無其他人員的肢體衝突，因邱女堅持對曾女提告，警訊後依傷害罪嫌將曾女送辦。