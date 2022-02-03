演藝圈知名夫妻檔余天、李亞萍的二女兒余苑綺，7年前確診直腸癌第三期，就展開漫長的抗癌之路，歷經手術和近60次化療，肺部只剩一個葉片，令人心疼。昨（2日）余苑綺透露初一就回娘家，因為當天是爸爸余天的生日，一家人相聚的畫面也跟著曝光，十分溫馨。

余苑綺昨（2日）在臉書發文：「大年初一爸爸生日回娘家，媽媽乾媽母女5連拍，祝大家新年大快樂。」照片中，套上濾鏡的余苑綺膚色白皙、氣色紅潤，頭髮烏黑豐厚，精神看起來相當不錯；接著PO一段全家人替余天歡慶73歲生日的短影片，桌上放著兩個大蛋糕，李亞萍、余祥銓和親友們熱烈地唱生日快樂歌，余天露出燦笑，氣氛相當熱鬧。

許多網友也紛紛湧入留言：「祝余大哥生日快樂，新年快樂」、「好溫馨喔！祝福闔家團圓，平安健康幸福」、「祝福您身體早日康復」。

余苑綺2014年發現直腸癌第三期，接受12次艱辛的化療才抗癌成功，想不到2019年、2021年癌症再復發，只好開刀切除部份淋巴、肝、肺臟，由於藥物相當猛烈，導致指甲常常呈現黑色，余苑綺動念加入醫院的實測，藉此了解身體內含有多少重金屬，同時允諾有進一步具體消息，會再告訴大家，「只有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛！我真的希望自己的親身經驗是有意義」。