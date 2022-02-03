英國首相強生與俄羅斯總統蒲亭今天通電話，雙方同意致力「和平解決」烏克蘭危機。

英國唐寧街聲明指出，兩位領袖都認為情勢加劇對任何一方都沒好處，並說強生（Boris Johnson）已警告蒲亭（Vladimir Putin），俄羅斯任何入侵行動都將是「悲劇性失算」。

克里姆林宮聲明表示，「北大西洋公約組織（NATO）不願充分地回應俄羅斯有根據的疑慮。」

俄羅斯聲明引述蒲亭的話指出，北約將其開放政策「隱藏在背後」，這和安全不可分割性的基本原則相互矛盾。

聲明說，蒲亭指控烏克蘭「長期蓄意破壞」明斯克（Minsk）和平協議。此一協議是基輔與烏東分離主義分子在2015年於明斯克簽下的。

自烏克蘭衝突開始以來，至今已造成1萬3000人喪命，西方指稱俄羅斯對烏東分離分子提供軍事與財務援助。莫斯科則駁斥相關指控。

俄羅斯否認有任何入侵計畫，但要求烏克蘭不可加入北約，並要求西方保證以美國為首軍事同盟不會在前蘇聯集團內有擴張行動等一連串安全承諾。