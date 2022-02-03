最高法院挑選出1937年至1975年的法官手寫裁判書影本18則，其中遷台前的裁判書有5則，法官以毛筆書寫裁判書。最高法院提供

最高法院院長吳燦開箱這些手寫裁判書及大師作品。最高法院提供

大多數人對於進到法院都是抱持畏懼、排斥的態度，為扭轉法院帶給人們的嚴肅印象，拉近民眾與司法的距離，讓人民更願意走進司法、瞭解司法，最高法院新春後至5月5日，展出手寫的司法裁判書及大師級藝術家的創作，讓最高法院成為「小故宮」。

最高法院院長吳燦開箱這些手寫裁判書及大師作品，他說修建文藝走廊的初衷，除為支持本土藝文創作者，無償提供一個展演的場所外，最主要之目的是希望賦予最高法院早期手寫裁判書及典藏文物一個完整的收藏與研究空間，保存司法演變的斑斑軌跡。

最高法院挑選出1937年至1975年的法官手寫裁判書影本18則，其中遷台前的裁判書有5則，遷台後13則，民、刑事各9則，除2則判決書以鋼筆書寫外，其餘都是法官以毛筆書寫，其中還包含曾任最高法院院長的陳樸生大法官、最高法院首任女性庭長的范馨香大法官、曾任最高法院庭長的姚瑞光大法官承審案件之裁判書。

從這些運筆風格迥異、筆酣墨飽的手寫裁判書影本，可看到裁判書書寫的演化，品讀法不徇情、言簡意賅的裁判內容，更可看到法律意涵的演進，是學術，也是藝術。

最高法院的「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展於去年8月開展後，備受好評，為使展覽內容更加豐富、多元，第二檔藝術品展覽在台藝大美術書畫學系系友會吳德和理事長的協助策劃下，邀請到吳漢宗、廖啓恒、蔡瑞成、何堯智、陳正治等16位當代藝術家於本院展出雕塑、油畫、水墨畫、膠彩、篆刻等不同風貌的精湛作品，展出至今年5月5日。