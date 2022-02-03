俄羅斯總統普丁4日將出席北京冬奧開幕式，並且和中國國家主席習近平展開會談。普丁3日通過新華社發表題為《俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴》的署名文章。普丁表示，將和習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，包括發展俄中經貿合作、形成能源聯盟、在訊息和通信業、醫學、太空探索發展夥伴關係、並討論各項國際熱點問題。

普丁表示，雙方計畫重點討論發展經貿合作的問題。在這方面，俄羅斯萬事俱備，因為俄中兩國擁有豐富的財政、生產、技術和人力資源，這使雙方能夠順利完成長期發展的任務，共同實現經濟穩定增長、提升公民福祉、增強競爭力，共同抵禦當代風險和挑戰。

普丁表示，2021年，雙邊貿易額增長逾三分之一，突破了1400億美元大關，俄羅斯有信心朝著年貿易額2000億美元的目標邁進。俄羅斯在投資、生產和工農業領域正在實施一些重要舉措，尤其是政府間投資合作委員會的「投資組合」，其中包含65個項目，價值超過1200億美元，涉及礦產開採和加工、基礎設施建設及農業等領域的合作。

普丁表示，俄羅斯不斷擴大本幣結算，並建立機制，以消除單邊制裁的負面影響。2019年簽署的《俄羅斯政府和中國政府關於結算和支付的協議》成為了此項工作的重要里程碑。

普丁表示，俄中兩國之間正在形成一個互惠互利的能源聯盟。除了長期向中國輸送油氣之外，俄羅斯還計畫實施一系列大型聯合項目。其中一個項目是在「俄羅斯國家原子能集團」的參與下，從去年開始在中國核電站新建四台發電機組。所有這些都極大地加強了中國和整個亞洲地區的能源安全。

普丁表示，俄羅斯認為，兩國在訊息和通信業、醫學、太空探索（包括國家導航系統的應用和「國際月球科研站」項目的實施）方面擁有廣泛的發展夥伴關係的機會。2020至2021年兩國互辦「科技創新年」，為加強雙邊關係注入了巨大的推動力。

普丁表示，感謝中國同業為在中國生產俄羅斯「衛星-V」和「衛星-Light」疫苗提供協助，並及時向俄羅斯運送必要的防護用品。希望這種合作能夠繼續鞏固擴展。

普丁表示，加速西伯利亞和遠東地區的社會經濟發展是俄羅斯的戰略任務之一。這些地區都是最靠近中國的區域。俄羅斯計畫積極發展地方合作，吸引中國投資和技術，拓展全球運輸和貿易路線。

普丁舉例，例如，已經開始對貝加爾-阿穆爾鐵路和跨西伯利亞大鐵路進行現代化升級改造。至2024年，通過增加過境貨運量和縮短運輸時間，其運力將提高一倍半。此外，俄羅斯遠東地區的港口基礎設施也得到了發展。所有這些都將進一步增強俄中經濟的互補性。

普丁表示，悉心保護自然和共同的生態系統，仍然是俄中地方和邊境地區合作中的重要領域。這些問題一直是兩國民眾關注的焦點，同廣泛的人文問題一樣，他和習近平一定會在會談期間進行詳細討論。

普丁表示，俄羅斯和中國都是有著數千年獨特傳統和璀璨文化的大國，無論是在俄中兩國，還是在其他國家，人們對俄中文化都有著巨大興趣。儘管在過去的兩年裡，由於疫情大流行，旅遊客流量、聯合舉行的大規模活動和兩國民眾的直接接觸都有所下降，但普丁毫不懷疑，俄羅斯會奮力趕上。一旦情況允許，俄羅斯將啓動新的認知和教育項目，讓俄羅斯的民眾瞭解兩國的歷史和當今的生活。普丁和中國國家主席習近平決定在2022年和2023年舉辦「俄中體育交流年」。

普丁強調，討論國際熱點問題也將是本次訪華的一個重要內容。對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎。俄中兩國在當今複雜的國際局勢中發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容。俄中正在共同努力，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受到侵蝕。

普丁表示，俄羅斯和中國在金磚國家、俄印中機制、上海合作組織和其他多邊框架內就最廣泛議程積極開展合作。在二十國集團中，俄羅斯主張無論是抗擊疫情，還是落實氣候議程，都應在制定建議時考慮國家的具體情況。

普丁表示，2021年二十國集團羅馬峰會上，各方最終就恢復經濟增長、認可疫苗和疫苗證書、優化能源轉型和降低數字化風險等方面的國際合作問題做出了深思熟慮的決定，這在很大程度上得益於俄中兩國團結一致的立場。

普丁表示，俄中在國際貿易問題上也擁有相同的立場。俄中都主張，維護以世界貿易組織規則為基礎的開放、透明、非歧視的多邊貿易體制，贊同重啟全球供應鏈。早在2020年3月，俄羅斯就提出了關於建設沒有任何制裁、政治和行政壁壘的貿易「綠色走廊」的倡議。該倡議的實施將有助於克服疫情大流行造成的經濟影響。

普丁表示，即將在北京開幕的第24屆冬季奧林匹克運動會是最重要的國際事件。俄羅斯和中國都是以體育傳統著稱的體育大國，都曾多次舉辦國際大型賽事。普丁說，2008年8月參加北京夏季奧運會開幕式，給他留下了溫暖的回憶。精彩的表演令來自俄羅斯的嘉賓和運動員久久難忘，中國朋友以其特有的熱情好客舉辦了這場獨具規模的賽事。同樣的，俄羅斯也很高興在2014年索契冬奧會開幕式上接待了中國國家主席習近平。

普丁接著話鋒一轉，以不點名方式批評美國等西方國家：「遺憾的是，近來，一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯。這從根本上就是錯誤的，違背了《奧林匹克憲章》的精神和原則。體育的力量和偉大之處在於，它使人們團結在一起，以為國爭光、贏得勝利而自豪，並以公正、公平、百折不撓的競技為榮。大多數國家（國際奧林匹克運動的參與者）都贊同這樣的觀點。」

普丁表示，中國朋友為高質量地籌辦冬奧會和冬殘奧會做了大量工作。他相信，中國在堪稱完美地組織具有代表性的國際賽事方面積累的豐富經驗，將使其以最高水平舉辦這一世界體育盛會。預祝俄羅斯隊和中國隊再創佳績和新紀錄！

普丁表示，值此虎年「春節」到來之際，向友好的中國人民致以最熱烈的祝賀。祝你們身體健康、萬事如意！