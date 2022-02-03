2022年的第一個月份已結束，NBA官方今天也公布了東西區單月最佳球星，東區由76人中鋒恩比德(Joel Embiid)拿下，西區則是由上季例行賽MVP約基奇(Nikola Jokic)獲得，兩人再次證明在當今籃球世代，禁區球員仍具有超強統治力，且身手更加全能。

恩比德本季大爆發，已連兩個月拿到東區單月最佳球星，而他生涯共拿下四次，相當不容易，這讓他成為76人隊史首位連兩個月獲得單月最佳球星的人，同時生涯四次獲選也追平隊史名將艾佛森(Allen Iverson)，成隊史僅有的兩位至少拿下四次單月最佳的球星。

1月份恩比德共出賽14場，平均打32.1分鐘，場均能轟下34分10.8籃板5.1助攻1.5火鍋，投籃命中率高達54.2%，並率76人拿下12勝3敗的絕佳戰績，目前高居東區第2，僅次於熱火，在1月19日對戰魔術的比賽中，恩比德砍下平生涯最高的50分，外帶12籃板3火鍋，一共只花27分鐘就達成。

Joel Embiid 50 pts 12 rebs 3 blks vs Magic 21/22 season https://t.co/pSCHuZG0Ls @YouTubeより — Iverson (@Iverson1996) January 21, 2022

西區的約基奇不惶多讓，依舊保持上季MVP的出色身手，在主力麥克波特(Michael Porter Jr.)、賈瑪莫瑞(Jamal Murray)持續缺陣情況下，他的責任更加重大，這次當選單區最佳球星為本季首次、生涯第三次，追平安森尼(Carmelo Anthony)、(Alex English)。

Nikola Jokic 49 pts 14 rebs 10 asts vs Clippers 21/22 season https://t.co/ux556nWM4Q @YouTubeより — Iverson (@Iverson1996) January 20, 2022

此外在1月他一共拿下7次大三元，其中有2場轟下雙20、15場雙10，並締造連續7場得分破25分紀錄，創下自2010賽季的安森尼後金塊最長紀錄，而這個月約基奇在聯盟一枝獨秀，總籃板數排全聯盟第1、助攻排第2、總得分和總進球數都排在第3，率球隊拿下11勝5敗，目前排在西區第6。