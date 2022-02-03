台彩於今年農曆年期間推出限定版「2000萬超級紅包」刮刮樂，陸續有幸運兒刮中大獎，一對年約30歲的青梅竹馬就刮中百萬獎金，男方當場下跪向女方求婚，並直呼，「結婚基金有了」，兩人有望在今年完成婚禮。

綜合媒體報導，刮刮樂百萬獎金獎落新北中和「來就發商行」投注站，該彩券行表示，30多歲的青梅竹馬刮中大獎當天先在土地公廟拜拜，看到旁邊的投注站門口有Q版的土地公，於是決定到彩券行買刮刮樂試手氣，沒想到竟然如願刮中百萬大獎。

當下兩人低調離開現場，隔了幾個小時後再赴店家確認，確實刮中百萬，男方馬上下跪向女方求婚，直呼「結婚基金有了」，女方也開心表示，「謝謝土地公讓我今年當新娘，明年生個兔寶寶。」

此外，有另一對年約30歲的新北情侶檔同樣刮中百萬，彩券行透露當下狀況，兩人經過彩券行時被門口的數字「11」吸引，沒想到近看才發現是兩串的鞭炮，女生就決定要11號的刮刮樂，居然真的刮出百萬大獎，兩人興奮抱在一起，更表示一定是鞭炮給的好兆頭，要買來放。