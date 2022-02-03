不少民眾基於濟弱扶貧發揮愛心，會主動設立「愛心冰箱」供有需要的人取用，解決燃眉之急，但卻有民眾貪小便宜當成自家冰箱，讓不少愛心冰箱的主人大嘆實在「夠缺德」。近來全台出現雞蛋荒，高雄市仁武區就出現一名紅色安全帽婦人，竟然將當地一名劉姓女子設立的愛心冰箱內雞蛋「整盒捧走」，讓劉女大嘆，她上次已拿6包米，現在又拿走雞蛋，讓想要溫飽的人怎麼辦?也讓她一氣之下關閉愛心冰箱。

劉女在臉書「仁武人大小事」社團分享兩段畫面，畫面顯示，去年12月31日，有一名騎著機車，頭戴紅色安帽的婦人，來到她家前，疑似知道有設立監視器，因此將機車停得遠遠，也沒脫下安全帽，且戴著口罩，似乎怕人認出，該名婦人迅速拿起整盒雞蛋後轉身就走，這種貪小便宜的行為讓她氣得公開監視器畫面，甚至一度在元旦當天關閉愛心冰箱。

高雄一名婦人，頭戴安全帽掃光「愛心冰箱」，連雞蛋都整盒捧走，讓主人怒：上次拿6包米還不夠？(翻攝自臉書仁武人大小事)

劉女憤怒表示，「我想找出這個阿姨，我想問問她，阿姨，蛋好吃嗎？上次的米好吃嗎？妳不是第一次了，每次都只能從監視器看到妳，我才不管你是不是下餐就要餓死了，上次拿六包米吃不撐嗎？」

劉女說，「我真的受不了了，每次都想著還是有需要的人，很多人需要一餐溫飽搶東西的，互相說壞話的，我要出去當壞人管就算了，拿壞掉的東西來的當這邊垃圾場的，我也就算了，我幾乎已經是賴在前面看著門口了，還來不及拿袋子做分裝，轉個頭幫小孩開個牛奶回頭東西就消失了？，我真的累了，我咒罵太多人了。」

原本劉女一度將愛心冰箱關閉，但事後有一位老翁不過因病魔纏身，平時靠著親戚救濟，後來餓昏在一處住戶門口，女主人趕來問她愛心冰箱求助，讓她重新思考愛心冰箱的意義後，她決定重新運作，但未來也會更嚴謹，讓更需要幫助的人能真正獲得協助。