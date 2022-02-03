近日台灣出現雞蛋荒，許多地方的雞蛋都被一掃而空，還有販售雞蛋的店家也紛紛限制民眾購買量，就有網友在PTT詢問，今年過年到初三，大家都吃了幾個蛋？

一名網友在PTT發文表示，聽說台灣缺蛋，很多人買不到蛋，吃蛋在今年過年是不是一件奢侈的事？並說自己除夕吃一顆蛋、除一吃兩顆、初二也吃兩顆，初三水煮了三顆準備要吃掉，該網友也問，「你除夕到初三共吃了幾顆（蛋），有沒有卦？」

對此，其他網友表示，「 吃不到三顆好痛苦」、「一顆吧，他是夾在漢堡裡面的」、「沒吃蛋」，有人則說，「6顆全家茶葉蛋，2顆麥當勞荷包蛋」。

網友詢問大家過年吃了幾顆雞蛋。（圖／摘自PTT）

針對雞蛋荒，農委會畜牧處處長張經緯年前表示，預估小年夜、除夕消費需求仍暢旺，因此每天90萬顆的雞蛋的調度，大年初一後消費需求則會回穩，年節後則會啟動進口雞蛋措施，初步已會從澳洲進口雞蛋，也持續與日方討論，美國則因為船期較久，仍待後續接洽，進口的雞蛋不會至一般通路，而是還給遭調度雞蛋的加工業者。此外，也希望2月底雞蛋調動能達到平衡，若要達到價格平穩，則要待母雞更新，推估要到清明節前後才能完成。