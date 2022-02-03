基隆市政府與在地業者合作，以在地食材，推出寵物專屬年菜。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

春節期間，年菜多為高油鹽烹調食品，不適合與毛小孩共享，基隆市政府與在地業者合作，以基隆著名特產山藥、石花棟等原料，推出寵物食用的專屬年菜。此外，為推動動物友善城市，將新設2處寵物公園，已評選廠商規畫中。

基隆市動保所表示，毛小孩也是家人，會一起過年圍爐，但年菜多數是高油鹽烹調食品，對毛孩身體有害，飲食方面還是要各取所需。產發處透過地方型SBIR補助，吸引在地業者投入寵物商機，去年獲選業者萌老大設立寵愛毛孩研發中心，以基隆在地食材山藥、石花凍、劍蝦為原料，今年推出寵物專屬年菜，並上架到便利商店通路，讓毛孩過年時也能吃到不一樣的年味。

基隆市政府近年推動動物友善城市，有效降低流浪犬族群，本市寵物登記數去年突破3萬，達到3萬0665隻，動保所長陳瑞濱分析，這與市民動保意識提升有關，讓飼主更願意承擔責任，養寵物前會優先到動保所認領，並願意主動落實登記、節育、預防針等政策，讓更多毛小孩獲得更好的照顧。

此外，產發處長黃健峰表示，為提供流浪動物更好的照顧場所，新設立的寵物銀行將於今年中完工啟用，可收容150隻狗、50隻貓，每隻犬隻收容空間大幅增加7.5平方公尺，落實「以領養代替購買」，並將結合學校教育及社會大學，把寵物銀行變成「生命教育」場域，打造兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流環境，建立具關懷動物生命與認知教育等多功能場所。

黃健峰指出，今年市府更有新計畫，許多市民期待的寵物公園已在過年前評選出廠商進行規畫，預定找適當地點設立2處寵物公園，也規畫結合學校、鄰里籌畫動保活動，與民間團體一同輔導社區投入動保，協助毛孩與社區及學校共融。