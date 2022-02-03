在受邀出席北京冬奧會開幕式前夕，俄羅斯總統普丁接受大陸中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄的書面專訪。普丁表示，他要與中國朋友一起分享舉辦冬奧會這項全球重要體育盛會的喜悅。普丁強調，俄羅斯一直並將繼續致力於傳統的奧林匹克價值觀，反對將體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。

普丁表示，他很早就認識習近平主席，作為在解決世界問題上有著許多共同看法的好朋友和政治家，兩人一直保持密切溝通。因此，他立即接受了習近平提出的訪華邀請，他要與中國朋友一起分享舉辦今年這一全球重要體育盛會——冬奧會的喜悅。

普丁表示，體育是人類文明的一個獨特現象。而舉辦大型體育盛會，有助於拉近人與人之間的距離，加深相互瞭解，促進普遍公認的「公平競賽」原則。2014年索契冬奧會、2018年國際足聯世界杯等大型體育賽事在我國成功舉辦，就是這方面的生動印證。

普丁強調，俄羅斯一直並將繼續致力於傳統的奧林匹克價值觀，反對將體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。俄羅斯認為，對個人違法實施「集體懲罰」的做法是不可接受的，但這種做法最近已變得司空見慣。當然，俄羅斯強烈譴責運動員使用違禁藥物，主張為消除在體育運動中使用興奮劑開展廣泛的國際合作。

普丁表示，2021年12月，他和習近平主席宣佈2022至2023年為「俄中體育交流年」，這必將成為俄中兩國人民生活中重大且引人注目的事件。該主題年包括在大眾和青少年體育、教育、體育科學和培養人才領域開展大約500場不同的活動。其中最為成功的活動將會定期舉行。

眾所周知，普丁文武兼備。十指既能在鋼琴琴鍵上飛舞，同時也是體育健將。2021年5月舉行的全俄夜間冰上曲棍球聯盟比賽中，開場30秒破門，一人獨進8球，水準不輸專業運動員。除了冰球，普丁透露，自己的運動興趣廣泛，只要有機會就會去滑雪，還喜歡冬季兩項和花樣滑冰，對跳台滑雪也很感興趣。不過，由於時間不夠，只能在電視上觀看比賽。

此外，在歷經了「相互視為友好國家」、「建設性夥伴關係」、「戰略協作夥伴關係」、「全面戰略協作夥伴關係」之後，2019年6月，中俄兩國關係提升為「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。2021年6月28日，普丁與習近平在視頻會晤時更宣佈將《中俄睦鄰友好合作條約》延期，對兩國關係具有十分重要的意義。

普丁表示，20多年前簽署的《俄中睦鄰友好合作條約》是一份為長期穩定發展俄中全面戰略協作夥伴關係奠定法律基礎的基本綱領性文件。因此，去年6月28日，他和習近平共同決定，將該條約再延長五年。這是一份具有深刻思想的文件，其中許多條款在當今瞬息萬變的國際形勢下繼續發揮著重要作用。

普丁表示，俄中關係在平等和非意識形態化的基礎上發展。俄中的夥伴關係是穩定的，具有獨立價值，它不受政治影響，也不針對任何人。這種關係建立在尊重和考慮彼此根本利益、遵守國際法和《聯合國憲章》的基礎之上。此外，基於該條約形成的政治互信，使俄中兩國能夠建立有效的多層次國家間合作架構，兩國領導人的會晤在其中發揮著關鍵作用。

普丁指出，中國穩居俄羅斯貿易夥伴之首。儘管受到疫情限制，初步數據顯示，去年雙邊貿易額仍達到了1400億美元的歷史新高。中國是俄羅斯在國際舞台上的戰略夥伴。在全球議程的大多數問題上，俄中的立場一致或非常接近。俄中兩國在聯合國、金磚國家、上合組織、「二十國集團」、亞太經合組織、東亞峰會等主要多邊組織和機制內保持密切協調，對當前複雜的世界局勢具有穩定作用。

普丁重申，俄中在《俄中睦鄰友好合作條約》中確立的理念，使兩國的夥伴關係達到了前所未有的高水平，其性質和規模發生了質的改變，並為進一步攜手共進創造了條件。