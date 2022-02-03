德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天說，他沒有規劃要出席2月4日展開的北京冬季奧運會，但未說明原因。

蕭茲接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時，記者詢問他是否會出席北京冬奧。蕭茲回答：「我沒有旅行計畫，所以不能假設我會突然露面。」他沒有說明為何未安排這趟行程。

「德國之聲」（DW）報導，美國、加拿大、英國、澳洲等國以中國一再侵害人權為由，相繼宣布對北京冬奧採取外交抵制。這些國家提到，中國仍持續鎮壓維吾爾族及其他少數民族和宗教少數群體。

外交抵制並不影響運動員參賽，而是不讓政府官員出席這場運動盛會及對主辦國的政府政策表達任何默許。

在歐洲，丹麥和荷蘭也加入外交抵制行列，但德國迄今立場不明。

去年12月，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和內政部長費瑟（Nancy Faeser）說，她們個人決定不出席北京冬奧，但這不代表政府正式立場。