夜市小吃眾多、料理美味，卻有一道「地獄料理」，被網友視為畏途。一名網友PO文詢問，他不解「燒酒螺」為何能生存至今，好奇問大家敢吃嗎？眾網友一致搖頭，直呼長大後發現真相，再也不敢吃！

原PO在PTT表示，每次逛夜市看到琳瑯滿目的美食，每一攤都讓他口水直流，都想嘗試一下，唯獨「燒酒螺」無法，全速通過攤位，「我是不敢吃啦，很怕吃到不乾淨的，朋友之前吃到狂拉」。

他好奇「大家敢吃夜市的燒酒螺嗎」，結果釣出的網友一面倒，對這道料理敬謝不敏，還給了一個「地獄料理」的封號。原因不外乎擔心螺類不乾淨、醬料醃製太傷腎，不然就是吃不飽。

網友們回應，「小時候不怕死敢吃，長大後就不敢了，聽說洗乾淨要洗超久，做夜市的哪有那麼多時間」、「味道很重鹹，跟喝醬油沒兩樣，螺肉又小」、「這輩子還沒吃過，但看到也不會想吃」、「如果你知道怎麼做的，你也會快速通過」。

也有持肯定態度的網友分享，「以前很愛吃，不過現在不便宜，而且有些夜市幾乎找不到，就很少吃了」、「小時候吃過，螺肉其實有嚼勁，加點辣更開胃」。