陳伊（伊伊）是中職Rakuten Girls樂天女孩和女團「伊梓帆」的成員之一，因外型陽光又有虎牙，獲封「甜心虎牙」。最近是農曆新年，伊伊在社群平台上傳一系列拜年、走春照，由於畫面可愛、養眼，引起網議。

伊伊除夕前就PO一張化身甜美虎爺的照片表示：「先來拜個早到不行的早年，長輩新年圖都幫你做好了，自行取用。」接著再PO一系列改良式旗袍的辣照，曖昧地寫下：「我可愛也可壞，小年夜快樂，喜歡我深髮嗎？」畫面中，伊伊收起甜美笑容，改用較高冷的表情面對鏡頭，身穿白底紅花的貼身短旗袍，胸口挖大洞，前凸後翹的身材曲線一覽無遺，配上一雙修長美腿，讓男粉絲都眼睛大亮，紛紛留言：「好可愛，新年快樂」、「百變伊伊，深髮韻味不一樣，很尬意」、「有看到牙齒才應景，虎年快樂」。

除夕當天，伊伊再曬旗袍裝，不過風格跟小年夜不同，她改穿白色的款式，連續擺出9個俏皮、可愛的鬼臉，令大批網友看得心情好，短短2天就有9361個讚、130則留言，一致誇獎伊伊實在太討人喜歡了。

伊伊昨(2日)再度更新IG，將自己打卡在大溪迎富送窮廟，發文問：「今天大家去哪走春呢？！」照片中，伊伊上身包緊緊，穿著厚外套頂低溫，但下半身卻很清涼，露出一雙美腿，俏皮地在廟宇前拍照，有網友問人潮多不多？伊伊親民地解答：「很多～～～但是排隊不會排很久。」