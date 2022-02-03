一名73歲男子因椎間盤突出，一年前曾動過脊椎手術，但術後下背部及臀部疼痛未改善，且合併大腿前側麻痛及右膝無力，男子被迫再度就醫，檢查發現椎間盤突出復發，且有脊椎側彎、關節磨損退化問題，經手術清除椎間盤、放置墊片，並用骨釘固定矯正脊椎側彎滑脫及變形，男子麻醉甦醒後立即感覺右膝活動力增強，2至3個月後完全康復。

收治病例的北巿景美醫院執行院長莊仕勇表示，男子一年前曾在他院做過脊椎手術，但術後下背部、臀部依舊十分疼痛，且有腿麻、膝蓋無力等症狀，經檢查發現椎間盤突出復發，腰椎神經根壓迫，掌管膝關節肌肉力量的神經也受影響，且整個脊椎結構有脊椎側彎，關節磨損退化。

莊仕勇指出，經過詳細解釋後，病患決定再次手術，把壓迫神經且沒辦法恢復的椎間盤及沾黏的組織清除；椎間盤清除掉後，放置墊片，並用骨釘固定矯正脊椎側彎滑脫及變形，提供穩定的脊椎融合環境。

為提高手術的精準度，莊仕勇表示，該院使用雷納生導航系統與機械手臂，手術前先為病人進行3D影像掃描，再將影像與病人真實的脊椎位置進行電腦重組，手術時透過影像導航，經由機械手臂導引至定位植入骨釘，達到理想的方向、深度與位置，避免骨釘相關的併發症。

莊仕勇說，利用雷納生導航系統與機械手臂進行手術，可降低神經損傷，安全性達98%以上，且可減少50%以上的輻射危害，適用脊椎微創手術，如各種脊椎退化病變、脊椎不穩定、腰椎滑脫、脊椎側彎、脊椎骨折、腫瘤、感染，以及膝或髖關節手術。