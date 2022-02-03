高雄雙城迎財神福袋，內有中外餅舖日日發財綠豆糕、美濃金磚米、乖乖、健司花生脆片、廟宇特色口罩、香火袋、壓轎金等物。（高市觀光局提供／石秀華高雄傳真）

拜完財神廟的民眾集章後，在左營高鐵站的旅服中心兌換高雄福袋。（高市觀光局提供／石秀華高雄傳真）

大年初五開市迎財神，高市觀光局和台南市政府合作，推出「雙城拜財神」攻略，2城市各提供20間供奉財神的廟宇，供民眾挑選任意拜，凡至高雄和台南的財神廟各集章2點，有機會獲得每日限量30個具雙城特色商品及應景物的福袋，讓民眾新春出遊還可補財庫集好運！

高市觀光局指出，隨著大年初五即將開市，觀光局分享新春集好運的小秘訣，除了到高雄參觀2022台灣燈會外，高雄市政府和台南市政府合作，推薦年初五拜財神攻略，讓民眾可至高雄及台南各20間供俸財神的廟宇，拜財神、補財庫、添好運。

雙城拜財神攻略，其中高雄市20間廟宇，包括高雄關帝廟、旗山天后宮、岡山壽天宮、高雄意誠堂關帝廟、財團法人鳳山文衡殿、港口慈濟宮、財團法人高雄市文武聖殿、財團法人高雄市大港保安宮、財團法人高雄市覆鼎金保安宮、財團法人高雄市三塊厝興德團、高雄市褒忠義民廟、龍池宮、萬興宮、財團法人鳳山鎮安宮仙公廟、財團法人高雄市鳳山天公廟、五龍山鳳山寺、東林福德廟、高雄東照山關帝廟、楠梓天后宮、財團法人高雄市鼓壽宮」。

另台南市的20間廟宇則有小南天福德祠、六合境油行尾福德爺廟、仁厚境福德祠、六合境大埔福德祠、佛頭港景福祠、臺灣祀典武廟、開基武廟、鎮轅境頂土地公廟、總祿境下土地廟、金龍殿、南鯤鯓代天府、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、崁頂福安宮、仁德十三甲武德宮、龍崎文衡殿、歐汪文衡殿、龍崎光節-空山祭、鹽水月津港燈節、普濟燈會」。

觀光局表示，民眾拜財神廟時，可向寺廟購買金紙，例如壽金、刈金、土地公金、五路財神金均可，並自行準備3至5樣水果以及餅乾、糖果等甜食參拜，民眾拜完財神廟後，可持專屬集章卡集點，凡在高雄和台南各集2點，4點象徵「事事順利」，即可至高雄或台南的指定地點兌換限量福袋。

觀光局指出，高雄的福袋內容有中外餅鋪日日發財綠豆糕、美濃147米磚、乖乖、Kenji健司花生脆片、鳳山文衡殿或鳳山鎮安宮仙公廟特色廟宇口罩、旗山天后空香火袋、壓轎金、意誠堂關帝廟或文武聖殿環保購物袋、意誠堂閃亮手環、萬興宮的多功能手機觸控筆、港口慈濟宮錢母及吊飾等，福袋內容可隨機挑選至少4樣。

台南的福袋內容則有媽祖賜福、成功爆米花、魚頭君口罩、香火袋等精選特色好禮，雙城福袋數量有限，每日限量30個，至2月16日贈完為止。

觀光局指出，民眾只要集滿4點，即可至高雄火車站、高鐵左營站、田寮月世界旅服中心及中外餅舖棋餅文創館、航空教育展示館、棧貳庫）或台南火車站、原合同廳舍、安平、新營火車站、無米樂、月之美術館等遊客旅服中心等指定場域兌換限量福袋。