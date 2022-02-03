美國日前撤銷中國聯通214牌照。央視新聞報導，中國工業和信息化部今天（3日）對此發表聲明稱，中方注意到，美國聯邦通信委員會（FCC）於當地時間1月27日，以國家安全為由決定撤銷中國聯通美洲公司的214牌照，中方對此堅決反對；並痛斥美方濫用國家力量無理打壓中國企業。

聲明指出，中國聯通美洲公司已在美運營20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質的服務。美國聯邦通信委員會（FCC）在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

聲明呼籲，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。