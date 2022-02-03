俄羅斯總統蒲亭將於北京冬奧期間會晤中國領導人習近平。中國官媒新華社今天刊登蒲亭文章形容兩國是著眼於未來的戰略夥伴，將在會談討論國際熱點議題，和貿易、能源及科技等方面的合作。

新華社3日刊登蒲亭（Vladimir Putin）題為「俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴」文章指，國際熱點問題是本次出訪中國的重要討論內容，將和習近平討論雙邊、區域和全球議程中的關鍵問題。

俄羅斯和烏克蘭近期戰雲密佈，美國2日宣布增派3000名美軍前往東歐，強化北大西洋公約組織在當地的武力，另外界關注烏克蘭情勢的走向。

蒲亭在文中說，對解決全球和區域問題擁有近似和一致的立場，是俄中協調外交政策的基礎，兩國在目前複雜的國際局勢中，發揮重要的穩定作用。

此外，蒲亭也在接受中國官媒央視台長兼總編輯慎海雄的書面專訪中表示，俄中20年前簽訂的「睦鄰友好合作條約」理念，使兩國夥伴關係達到前所未有的高水準。

在北京冬季奧運的議題上，蒲亭則批評「一些國家為一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯」，「根本上就是錯誤的」。

蒲亭又在新華社刊文中表示，本次俄中計劃重點討論發展經貿合作問題。他說，加速西伯利亞和遠東地區發展，是俄國的戰略任務之一，計劃吸引鄰近的中國投資與技術，拓展全球運輸和貿易路線。

他又提到，俄中兩國正形成互惠互利的能源聯盟，雙方在通訊、醫學和太空探索等科技層面也有廣泛合作。

北京冬奧將於4日開幕。此前克里姆林宮首席外交政策顧問的鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，蒲亭將於當天和習近平共進午餐，對國際安全表達共同看法，並討論擴大天然氣和金融合作。

報導指，雙方可能簽署超過15項協議。蒲亭當晚也將出席冬奧開幕式。