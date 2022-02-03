大陸演藝圈蓬勃發展，這些年有許多藝人拓展事業版圖，將事業重心轉往大陸，同時收穫高人氣與高報酬，而在年節到來之時，各台「春晚」都在招兵買馬，其中，官媒央視的年度盛會「春節聯歡晚會」，是許多民眾必看的節目，而登台的藝人得通過大陸官媒的管制與篩選才行，本身還得具有一定知名度，沒想到有網友發現，今年央視春晚有個新鮮的面孔，台灣女星楊繡惠竟登台唱跳？

說話嗆辣又具濃濃台灣本土味的女星楊繡惠，登上春晚開唱？有網友在PTT發文表示，前幾天看了某篇鄉民的文章，之後隨意在YouTube上找了找〈滴答滴〉這首歌的片段，搜尋結果讓她嚇了一大跳，赫見台灣女星楊繡惠竟悄悄登上央視春晚舞台，熱力演唱〈滴答滴〉，該網友不禁驚呼：「這麼台灣味的繡惠姐姐，竟然在大陸紅到上春晚！」。

登上央視春晚的其實是天后李玟，當天的模樣被認為跟楊繡惠超像。(翻攝自CCTV春晚 YouTube頻道)

這篇文章隨即引發熱議，但眾人也很快就發現真相，原來登上央視春晚的不是楊繡惠，其實是歌壇天后李玟，她穿了一身大紅毛衣，頭髮紮成充滿活力的高馬尾辮，加上當天的妝容，乍看五官、神情與身形，還真的很想楊繡惠。

網友看了之後全體笑翻，紛紛直呼真的超級像，剛開始看真的分不太出來，「影片整個都超級像，那個神態老派動作」、「笑死，前面幾張還以為是真的」、「繡惠姐講台語在中國也是有市場的」、「我還以為是繡惠姐cos李玟，原來是李玟致敬繡惠姐」、「繡惠姐講話超好笑耶，這樣上春晚好嗎」，而楊繡惠本人也得知了此事，在臉書轉發相關文章並說：「我要唱一支喇叭吹歸眠喔」。