大陸2022年減稅降費如何進一步推進，能否給市場主體帶來更多新動能，備受社會關注。大陸《經濟日報》3日發表署名金觀平文章表示，新一年減稅降費力度還要更大。

文章稱，中共中央經濟工作會議明確，2022年將實施新的減稅降費政策。在財政收支矛盾仍較為突出的形勢下，這項重要部署彰顯出中央大力保市場主體的決心。近期以來，一系列相關動作陸續展開，新一年的減稅降費展現出許多新的特點。

文章說，首先，減負力度更大。財政部明確，今年實施新的更大力度組合式減稅降費。在近年來持續保持高強度減稅降費的基礎上，今年減稅降費「更大力度」，無疑將給市場主體、實體經濟更強有力的支援，有利於穩定市場預期、提振市場信心。由於多年實施減稅降費，很多政策措施已經出臺實施並持續發揮效應。更大力度就意味著減稅降費要進一步拓展新的政策空間，更加體現「真金白銀」。

此外，文章稱，政策更加聚焦。製造業是實體經濟的基礎，量大面廣的中小微企業、個體工商戶則關係就業和民生，這兩方面受疫情衝擊大，是紓困解難的重點。2022年減稅降費政策將體現出組合式、規模性，更加聚焦加大對中小微企業、個體工商戶、製造業等支持力度。從目前部署看，在促進製造業高品質發展方面，將加大增值稅留抵退稅力度，完善研發費用加計扣除政策；在緩解中小微企業和個體工商戶經營壓力方面，則延續實施2021年底到期的相關減稅降費措施。

文章還稱，實施更有保障。當前，地方財政收支呈現緊平衡狀態，實施大規模減稅降費讓地方財政進一步「承壓」，特別是保基本民生、保工資、保運轉面臨較大困難。只有增強地方財力，減稅降費政策措施才能更順利落地落實，減稅降費與經濟發展才能更好實現良性迴圈。

文章說，大陸中央財政將繼續加大對地方轉移支付力度，推動財力向市縣基層下沉，避免地方因財力不足而在減稅降費上打折扣。減稅降費給市場主體減負、中央財政給基層財政加力，這「一減一加」共同發力，讓政策實施更有保障、更有實效。

文章還進一步指明，減稅降費是直接、有效、公平的惠企利民政策，期待具體政策措施儘快出台實施。同時，財政、貨幣、就業等政策要協同配合，特別是落實好融資支援、企業穩就業擴就業等措施。有一系列政策措施的強力扶持，加上自身不懈努力，市場主體在新的一年發展將更有底氣，一定能更好應對困難挑戰，更加平穩健康發展。