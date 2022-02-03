蔡英文總統（第一排中）今（3日）大年初三上午赴台南歸仁分局春節慰勉員警連假期間辛勞。（民眾提供）

今日是大年初三，蔡英文總統上午前往台南警局歸仁分局慰勉員警連假值勤的辛勞與付出，並表示，立院已修法加重酒駕刑責及行政罰，期許員警持續嚴格執法，特別是春節期間，一定要全力降低酒駕案發生。

內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、警政署長陳家欽、台南市警察局長方仰寧陪同蔡英文頒發加菜金及合影。

蔡英文致詞表示，去年歸仁分局是比較忙碌的分局，所以特別到歸仁分局祝福大家新年快樂，也慰勞在連假期間的辛勞，過去一年積極執法，降低各項犯罪事件，大家都辛苦了。

蔡英文特別提及，近年來民眾關切酒駕，立法院修法加重酒駕的刑罰與行政罰，期許員警持續嚴格執法，春節期間全力降低酒駕案件發生，共同維護交通安全。

蔡英文提醒第一線同仁執行勤務一定要做好防疫工作，政府會充分支持，共同做好防疫，「感謝大家的辛勞與付出，祝福大家新年快樂」。

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