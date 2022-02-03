日本職棒巨人隊在歷史上出了相當多球星，而被封為「世界全壘打王」的王貞治就是其中之一，日本媒體《BaseBall Channel》近期選出日職巨人隊史最強5大一壘手，名單中有王貞治、川上哲治、中畑清、駒田徳廣、清原和博。

王貞治自1959年到1980年都效力於巨人，生涯一共出賽2831場，有2786支安打、868轟、5862個壘打數、2170分打點、1967得分，打擊率.301，另外上壘率高達.446、長打率.634，除打擊率以外全排在日職第1，每項紀錄都讓後輩難以突破。

此外王貞治生涯拿下11座日本大賽冠軍、9次日職單季MVP，也成功在1994年入選日本棒球名人堂，生涯成就只能用完美來形容。而在1980年退休後王貞治轉任巨人教練，執教到1988年，接著轉投軟銀職教到2008年，在2006年則帶領日本隊參加世界棒球經典賽。