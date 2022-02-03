「過年面對長輩，你準備好了嗎？」台中市長盧秀燕在臉書針對長輩「春節問候語」包括「要結婚了嗎？」、「懷孕了嗎？」、「買房了嗎？」等，一人分飾長輩及被拷問年輕人兩角色，生動地提供完美應對三個小撇步，影片生動幽默搏君一笑，獲得上萬網友按讚，有網友說：「很實用」、「很棒的創意」，有網友直呼「比蔡依林的72變，還要高招」。

盧秀燕臉書幫返鄉過春節的年輕人出招，「你最討厭春節的問候語是啥？」，並鉅細靡遺羅列出長輩常問的「討人厭的問題」，包括有「交男女朋友了嗎？」、「要結婚了嗎？」、「懷孕了嗎？」、「買房了嗎？」、「工作一個月薪水多少？」等，除提供應對小撇步，還幽默地建議長輩「問事」要包紅包，並俏皮地列出價碼，提醒要當「知情達理」、不討人厭的長輩。

盧秀燕在影片中一人分飾長輩及被拷問的年輕人2角色，風趣幽默地提供三招應對小撇步，包括：「轉移焦點，逃離現場」，用去幫忙等藉口，走為上策；「優雅禮貌的回擊」則是以噓寒問暖等話語回應；「簡短回應」，則是以「沒有」、「不用」等簡短回答，讓長輩措手不及。

此外，盧秀燕還宣導台中市的生育津貼，今年起從1萬元調整為2萬元，推廣公托、公幼倍增計畫，公托月繳7000元，還有4000元補助，家長只要繳3000元，影片應景實用一氣呵成令人莞爾。