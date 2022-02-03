八達嶺長城冬奧聖火傳遞 奧運桌球男單冠軍馬龍跑第一棒 11:192022/02/03 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京冬奧聖火今在八達嶺長城傳遞，奧運桌球男單冠軍馬龍跑第一棒。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京冬奧會聖火，今天（2月3日）開始在八達嶺長城傳遞。作為八達嶺長城的第一棒火炬手，曾獲得巴西里約、日本東京兩屆奧運會桌球男子單打冠軍馬龍，他身穿印有奧運五環的運動服，高舉火炬一邊向在場觀眾揮手，一邊向前奔跑。 馬龍表示：「我相信隨著北京冬奧會的舉辦，會有更多人喜歡上冰雪運動，我也希望能夠把冰雪運動帶到大家身邊。」 連續傳遞3天 北京冬奧聖火接力點位確定 張藝謀劇透 冬奧開幕式簡約精采 #八達嶺 #長城 #馬龍 #第一棒 #北京冬奧會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冬奧開幕倒數計時 陸媒：美謀劃以疫情為由批准駐華使領館「授權撤離」 09:572022/01/26 兩岸 北京冬奧會主媒體中心 今起24小時運行 11:322022/01/24 兩岸 與布林肯通話 王毅呼籲美停止干擾北京冬奧、打台灣牌 14:012022/01/27 兩岸 大陸官媒控 美國鼓勵冬奧選手消極參賽 04:102022/01/30 產業財經 中國駐美大使發表虎年新春致詞 籲大膽推進兩國關係 10:012022/02/01 兩岸 接力3天 冬奧聖火路線確定 04:102022/01/22 焦點新聞 習近平將出席北京冬奧會開幕式 15:222022/01/28 財經 國際奧委會主席巴赫：冬奧如期舉辦彰顯中國實力 全球冰雪運動開啟新時代 10:312022/02/01 兩岸 NBA歷史75大球星回顧：「郵差」卡爾馬龍 03:042022/02/02 體育 台灣萬里長城 春節出遊好去處 04:102022/01/27 投資理財 頭條揭密》專業不足發掘定陵造成考古災難 周恩來嚴令禁挖皇陵 03:492022/01/29 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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