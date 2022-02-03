北京冬奧會聖火，今天（2月3日）開始在八達嶺長城傳遞。作為八達嶺長城的第一棒火炬手，曾獲得巴西里約、日本東京兩屆奧運會桌球男子單打冠軍馬龍，他身穿印有奧運五環的運動服，高舉火炬一邊向在場觀眾揮手，一邊向前奔跑。

馬龍表示：「我相信隨著北京冬奧會的舉辦，會有更多人喜歡上冰雪運動，我也希望能夠把冰雪運動帶到大家身邊。」