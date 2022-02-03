據大陸新華社報導，2022年，大陸海關將在海關將在部分自貿試驗區先行先試跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部分規則。

報導稱，大陸海關總署署長倪岳峰在近期召開的2022年全國海關工作會議上說，將積極促進對外開放平台建設，推進自貿試驗區海關監管制度集成創新和複製推廣，在部分自貿試驗區先行先試CPTPP部分規則。

他表示，2022年將實施海南自由貿易港海關監管框架方案、機構編制方案，推動「一線放開、二線管住」擴區試點，扎實推進全島封關運作各項準備工作。

倪岳峰還強調，將積極支持橫琴粵澳深度合作區建設，研究制定海關監管辦法。高標準做好綜合保稅區設立審核、整合優化、事中事後監督。開展綜合保稅區發展績效評估。推動完成保稅物流中心設立審批調整改革，完善配套制度。

報導稱，大陸在擴大高水準對外開放上步伐堅定，積極參與並推動的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已於今年1月1日生效。大陸還正式申請加入CPTPP以及數位經濟夥伴關係協定（DEPA）等，以實際行動踐行真正的多邊主義。