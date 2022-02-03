德國為何拒絕提供烏克蘭軍武

就算是美國情報界也警告，俄羅斯2月可能侵略烏克蘭。不過，儘管基輔十萬火急，要求援助軍艦和武器，但德國政府卻斷然拒絕了他們對防禦性武器的要求，反倒決定送頭盔。

《防務新聞》（Defense News）2日指出，德國國防部長蘭布蕾特（Christine Lambrecht）試圖為這決定辯護，她說：「由於我們不想火上加油，德國政府同意，我們不向危機地區運送致命武器。」

事實上，從南韓到波羅的海國家，德國在利用軍售，成功協助受威脅的民主國家阻止侵略上，有值得讚揚的紀錄。2021年時，柏林的全球武器出口刷新紀錄，而其中對受威脅民主國家的安全援助就占了很大一部分。

分析指出，柏林該像以往般，放棄雙標，再接再厲，加入北約（NATO）的行列，支援烏克蘭。毫無疑問的，烏克蘭符合受威脅民主國家的資格。自從去年10月底起，俄羅斯就在烏克蘭邊境大幅增兵，據基輔說，如今邊境俄軍已達13萬。而莫斯科發出的明確訊息在於，要是西方不接受克宮對基輔的宗主權，就可能侵略烏克蘭。

德國拒絕提供烏克蘭軍武 引發強烈批評

而柏林決定拒絕提供烏克蘭武器，以阻止俄羅斯侵略，和其他許多北約國家緊急提供基輔重要武器形成鮮明的對比。如美國、愛沙尼亞，英國和其他幾個北約國家，就紛紛提供了像「標鎗（Javelin）」反坦克飛彈、「刺針（Stinger）」防空飛彈、榴彈發射器，小型武器和其他裝備。

而普丁心裡明白，這些軍武轉移既不會讓烏克蘭和俄羅斯勢均力敵，也不會對俄羅斯構成攻擊性威脅。反之，這可以加強烏克蘭的防禦力，使俄羅斯入侵的代價更高，侵略的可能性也因而更小。

德國雖然強調，決定不送致命武器到危機區，是基於新政府進一步限制軍售的政策，但柏林卻經常利用軍售，去協助民主國家阻止侵略。