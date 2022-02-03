加州州長紐松、洛杉磯市長賈西迪近日出席7萬人群聚的美式足球賽，被發現沒戴口罩，引發對手抨擊。傳奇球星魔術強森在社群媒體上貼出合照，成為網友留言嘲諷之處。

美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，人口約1000萬的洛杉磯郡單日新增確診從1月初的3萬例到2月1日降至8786例。是否放寬防疫規定，州長及市長沒戴口罩的照片成了論戰焦點。

州長紐松（Gavin Newsom）、市長賈西迪（Eric Garcetti）1月31日到SoFi體育場（SoFi Stadium）觀看國家美式足球聯會（NFC）冠軍戰，現場湧進超過7萬名觀眾。

洛杉磯郡現行規定，大型體育賽事觀眾必須全程戴口罩。但魔術強森（Magic Johnson）在Instagram上貼出與紐松、賈西迪合照，照片中人全都沒戴口罩。

照片留言區湧入各方意見，質疑在口罩規定未解除之下，這兩位民主黨官員是不良示範。

共和黨籍的加州參議員梅連德斯（Melissa Melendez）在推特（Twitter）質疑：「小朋友現在上學整天都被迫戴口罩，也許有一天他們當上州長或市長，就可以不用遵守自己下達的規定。」

紐松昨天在其他場合受訪，對沒戴口罩做出解釋。他說自己視在場的情況「臨機應變」，當時魔術強森很友善地邀請合照，於是他僅在合影時脫下口罩，其他時間除了喝水，他都戴著口罩。

紐松對媒體鏡頭補充，「我鼓勵大家繼續戴好口罩」。洛杉磯郡衛生局目前仍規定室內公共空間及大型活動必須戴口罩。

市長和州長沒戴口罩事件引發話題，2週後更為盛大的職業美式足球聯盟NFL超級盃賽事將在同個場地舉行，防疫情形也受注目。主辦單位已經宣布，每名觀眾入場都可得到一個免費KN95口罩。