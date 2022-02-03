年節期間總是大魚大肉，再加上返鄉或出遊時塞車、久坐，水份和纖維質又攝取不足時，便祕就成了年假最常見的身體狀況之一。水果是補充膳食纖維和維生素Ｃ及水分的優質來源，除了生吃之外，專家也推薦加熱吃法，溫補養生。

農糧署指出，冬天的當季水果，像是柳橙類、水梨等，加熱吃不但別有風味，還有潤肺、潤喉的效果。

(資料來源/農糧署提供)

●打汁比較容易吸收？營養師：恐反喝進過多糖分

除了加熱之外，許多人也習慣將柑橘、柳橙打成果汁，認為這樣可以吸收更充足的維生素Ｃ。不過營養師高敏敏提醒，其實柳橙的果皮很營養，曾有研究發現，有些柳橙品種中的維生素C、酚類化合物、礦物質鉀、鈣、鎂等營養素，果皮都比果肉還要豐富。

因此吃柑橘、柳橙類水果時，建議還是直接吃果肉，將皮肉連結的白絲和白絨面的營養也一起吸收最好。高敏敏建議，盡量不要將柳橙打成汁，不但膳食纖維量也大減，也可能喝進過多糖分，糖尿病患、腎臟病病友、控醣者，都需要注意攝取量。