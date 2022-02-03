中市垃圾收運春節不打烊，台中市長盧秀燕慰勉堅守崗位的清潔隊員。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

中市春節倒垃圾免煩惱！台中市府環保局在小年夜與除夕沿街收運，大年初一與初三也規劃650處「定時定點」垃圾收運。台中市長盧秀燕今天一大早冒著寒風慰勉堅守崗位的清潔隊員，並發放小紅包及加菜金。盧秀燕表示，「辛苦了！清潔隊員們是城市英雄」，感謝他們的辛苦付出。

「辛苦了！」台中市長盧秀燕今天由環保局長陳宏益、新聞局長黃國瑋及市議員劉士州等人陪同慰勉第一線的清潔隊員。她表示，台中是我們的家，市民像家人，家一定要顧好、打掃乾淨，因應國內疫情，台中過年期間持續防疫，疫情相對平穩，可以安心過年；市府在過年期間提供收運垃圾服務，民眾慶祝新年、吃團圓飯難免製造垃圾，感謝清潔隊員守護台中、照顧市民。

環保局表示，台中市清潔隊員從清掃街道、水溝清淤、收運垃圾到防疫消毒，站在為民服務的第一線，小年夜與除夕沿街收運外，於大年初一與初三則規劃650處「定時定點」收運垃圾，讓市民安心過年，大年初四開始即恢復正常垃圾收運服務。

環保局指出，市府今年特別致贈全體清潔隊員加菜金20萬元，慰勞過去一年來的打拚與努力，也勉勵同仁持續為環保工作共盡心力。