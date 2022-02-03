由於全球最大鋼鐵生產國大陸對鐵礦砂的需求下降，大型散裝船的運費價格出現波動，比去年高峰降低90%左右，其中海岬型散裝船的價格在1月底更曾跌至5826美元，創下20個月以來的最低水準。

日經亞洲評論報導，海岬型散裝船運價雖已回升至1萬美元左右，但仍遠低於航運商能平衡收支的2萬美元水準。此外，受到海岬型市場的拖累，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）也在1月跌至1296點，寫下13個月以來的低點。

報導指出，運價面臨的下行壓力來自航運需求疲軟，自從去年7月以來，大陸粗鋼的產量一直未能達到前一年的最高水準，世界鋼鐵協會（WSA）數據顯示，2021年大陸鋼鐵的產量是近六年來首次出現下降。

報導引述不具名的市場分析師的看法表示，至少在下個月以前，散裝船的運價都會保持在較低的水準，不僅是因為農曆新年期間需求下滑，另一項原因則是鐵礦砂最大出口國巴西出現大雨，造成供應鏈受到影響。

航運商日本郵船（Nippon Yusen K.K）的官員表示，「去年在新冠疫情的背景下，散裝船價格飆升，但2022年的高峰不可能達到這種水準，現在市場上所有的目光都集中在大陸對鐵礦砂的需求上。」

與此同時，貨櫃航運市場則出現截然不同的狀況，受到美國對商品仍保持強勁需求，運費仍處於歷史高位，此外，船隻和卡車司機短缺，導致貨櫃航運價格維持在高檔。