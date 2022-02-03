第24屆冬季奧林匹克運動會開幕式，明天（2月4日）晚間8點在國家體育場（鳥巢）舉行。據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席開幕式並宣佈本屆冬奧會開幕。屆時，大陸中央廣播電視總台將進行現場直播，官媒新華網也會進行圖文直播。

中國國家主席習近平今天（2月3日）向國際奧委會第139次全會開幕式發表視頻致詞，習近平表示，中國將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

習近平在致辭時表示：「從2008年的『同一個世界，同一個夢想』到2022年的『一起向未來』，中國積極參與奧林匹克運動，堅持不懈弘揚奧林匹克精神，是奧林匹克理想的堅定追求者、行動派。」

習近平表示，「北京冬奧會明晚就要開幕了。世界期待中國，中國做好了準備。我們將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，踐行『更快、更高、更強——更團結』的奧林匹克格言。」

原本宣布不參加冬奧開閉幕式的中華台北代表團，立場也臨時大翻轉。中華奧會1月31日除夕深夜發布新聞稿稱，「經過和國際奧會溝通，將做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議，派員參加開閉幕式。」

本報日前獨家報導，根據北京冬奧組委會官網的參賽名單顯示，我方代表團名稱仍是自1984年洛杉磯奧運會使用至今的「中華台北(Chinese Taipei)」，未受矮化。另據參加過北京冬奧會日前彩排人士指出，包括表演節目和運動員進場，第一個進場的國家，依照慣例是奧運發源地希臘，日本和中華台北兩個一先一後，隔了幾個國家之後是中國香港，身為東道主的中國代表團則是最後一個壓軸入場。大會司儀唱名與現場舉牌都會使用「中華台北」名稱，應無遭矮化疑慮。

參與北京冬奧女子雪橇比賽的台灣選手林欣蓉十分期待明天的開幕式。她說，「能走在開幕式上，是一件非常光榮的事情，希望2月4日開幕能走進鳥巢。」

據陸媒報導，出席北京2022年冬奧會開幕式及相關活動的國際政要有：俄羅斯總統普丁、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪、哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、埃及總統塞西、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、卡達埃米爾塔米姆、阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲穆罕默德、波蘭總統杜達、塞爾維亞總統武契奇、盧森堡大公亨利、摩納哥親王阿爾貝二世、阿根廷總統費爾南德斯、厄瓜多總統拉索、蒙古國總理奧雲額爾登、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）部長會議主席特蓋爾蒂亞、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩、南韓國會議長樸炳錫、亞塞拜然副總理阿赫梅多夫、泰國公主詩琳通及國際奧委會主席巴赫、聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席沙希德、世界衛生組織總幹事譚德塞、世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森、新開發銀行行長特羅約、上海合作組織祕書長張明等。