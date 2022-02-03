收到違規停車通知單，鼻子摸一摸準備繳罰單就好，沒想到一名網友發現填單的員警寫錯日期，或許自以為逃過一劫，竟PO網「昭告天下」，意外引來市警局留言「感謝提醒」，還補充正式紅單會在日後寄出，笑翻一堆網友。

「剛剛在南寮違停，警察伯伯你日期開錯了」，原PO在臉書社團分享他於1月31日下午的遭遇，他因紅線停車，違反《道路交通管理處罰條例》，被值勤員警逕行舉發，同時開出告發單（白色）。

不過該員警忙中有錯，誤把日期填成1月30日，原PO看到單子，不知是好心提醒還是暗地竊喜，拍照分享至臉書社團「新竹大小事」，沒想到新竹市警局跟進留言，「真是不好意思，感謝提醒，正式的紅單會於日後寄出」。

市警局補充呼籲，不能以為過年了就可以違停，輪值的員警仍在為大家的治安交通努力著！

網友笑翻，虧原PO耍高調結果引來警察，這下還不把罰單寫好寫滿，「而且保證無誤」。有網友表示，其實逕行舉發的白色通知單寫錯沒關係，正式寄發給車主的紅單才是重點，「誰叫他要提醒警察北北，自討沒趣」。