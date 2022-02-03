農曆春節初三，桃園市鄭文燦市長有感於醫療人員於疫情期間為民服務的辛勞，前往聖保祿醫院慰勞辛苦值班的第一線醫療人員並致贈禮品，感謝醫護人員在春節期間犧牲與家人團圓的時間，讓市民得以安心度過春節佳期。

由於新冠肺炎疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，聖保祿醫院義不容辭接受衛生局徵調，承接不定期調度COVID-19專責病床，為讓桃園市民提升疫苗接種率，更是調派醫事人員配合衛生局政策在社區設站，一一為民眾施打疫苗。

鄭文燦表示，聖保祿醫院一般病床總計252床，於春節期間依舊維持急診24小時的醫療服務，醫護人員不畏辛勞提供完善、優良的醫療服務，守護民眾的健康，本次慰勞代表市民向醫療人員致上最高、最誠摯的謝意。

衛生局王文彥局長也呼籲市民，過年期間如有就診需求，可以先至衛生福利部中央健康保險署網站查詢診所開診日期及時段。另外，COVID-19疫情尚未緩解，仍應保持警覺，加強社區防疫，務必確實佩戴口罩，避免前往人潮聚集地，降地感染風險。