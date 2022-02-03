台北市政府推出「台北旅遊人潮警示燈號系統」，偵測15處熱門景點人潮，今天上午，內湖區白石湖、北投區陽明公園亮起黃燈，顯示「人潮略多」，另著名玩樂地點，兒童新樂園及台北市立動物園則受天氣、疫情影響，遊客大幅減少，統計至上午11點入園人數分別僅300、1166人。

台北市政府觀光傳播局去年推出「台北旅遊人潮警示燈號系統」，以電信信令推估各景區現場人潮狀況，並以不同時段景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。目前系統提供15處熱門景點，包括迪化街年貨大街、陽明公園、貓空等。

今天鋒面通過台灣附近，北台灣天氣陰雨溼冷，台北市多處景點未有人潮，透過系統查看，僅有內湖區白石湖、北投區陽明公園2處戶外場域未受氣候影響，湧入遊客、亮起黃燈，顯示「人潮略多」。

另備受遊客喜愛的兒童新樂園及台北市立動物園因應疫情實施預約制，但受天氣和疫情影響，入園人數大幅降低。兒童新樂園表示，園內人數達3200人時顯示「橙色」燈號，實施入園疏導；園內人數達4800人顯示「紅色」燈號，實施入園管制，今天1400人預約，截至上午11時約僅300人入園。

台北市立動物園指出，入園預約制分為上、下午場次，各場次開放8000名額，另提供上、下午各800名額，供現場報名入園參觀，昨天遊客總數7724人，今天截至上午11時僅1166人入園。